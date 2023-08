Il team Haas conferma gli esperti Hulkenberg e Magnussen per la stagione 2024

Il team Haas va sul sicuro e per la prossima stagione ha confermato gli attuali piloti Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Il team principal Gunther Steiner ha dichiarato: "Quest'anno la nostra è stata con certezza una coppia di piloti estremamente solida, non avevamo motivi per cambiare. Kevin lo conosciamo bene e sono felice che ritornerà per quella che sarà la sua settima stagione con i colori Haas. Con 113 GP solo per la nostra squadra, di lui conosciamo i punti di forza e l'esperienza, che ben si abbinano alla nostra organizzazione. Nico si è inserito senza clamori e ha dimostrato di essere un membro prezioso della squadra. Si sta avvicinando alle 200 partenze in Formula 1 e siamo molto felici di avere la sua esperienza a disposizione".

Magnussen ha 30 anni, Hulkenberg 36 e per il team americano, come ha specificato Steiner, è il giusto mix per poter puntare a qualche risultato importante. Porta chiusa ai giovani dopo l'esperienza a dir poco traumatica vissuta con Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Se il tedesco, pur avendo vinto F2 e F3, nella massima categoria ha deluso le attese causando innumerevoli incidenti nei suoi due anni con Haas, con il russo Steiner è rimasto scottato dalla scelta puramente economica che si è rivelata disastrosa per la scarsa qualità di pilotaggio di Mazepin nel 2021. Poi, il licenziamento prima dell'avvio della stagione 2022 per l'invasione della Russia in Ucraina. Certo, i giovani bisogna anche saperli scegliere, non è stato il caso di Steiner e compagnia.