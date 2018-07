Vettel fuori mentre era in testa, Hamilton vince in Germania. Terzo Raikkonen

HOCKENHEIM - Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande rimonta e ha di nuovo messo la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è finito contro le barriere al 52esimo giro, in un momento di caos in pista causato dalla pioggia, ed è stato costretto al ritiro. Grande delusione per il driver di Heppenheim, scattato dalla pole position e al comando della gara fino all’incidente. Ora Hamilton guida il Mondiale con 188 punti, a +17 su Vettel.

La Mercedes completa una giornata da incorniciare con il secondo posto di Valtteri Bottas, mentre la Ferrari deve accontentarsi del terzo posto di Kimi Raikkonen. Ai piedi del podio in quarta posizione l’olandese Max Verstappen, mentre il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo è stato costretto al ritiro. Al semaforo verde Vettel spinge subito forte sull’acceleratore, conserva la prima posizione e mette un piccolo margine tra sé e Bottas. Alle loro spalle Raikkonen deve impegnarsi non poco per tenere dietro il solito combattivo Verstappen mentre nelle retrovie Hamilton comincia la sua gara in rimonta. L’inglese torna nella top ten dopo appena cinque giri, al decimo è settimo e al 14esimo si libera anche di Magnussen portandosi in quinta posizione. Il campione del mondo inizia a pensare al podio e la Ferrari gli piazza subito davanti Raikkonen, che rientra per la prima sosta già al 15esimo giro tornando in pista davanti all’iridato, mentre Vettel effettua il pit-stop al 25° giro puntando ad arrivare fino in fondo. Le gerarchie a metà gara vedono Raikkonen al comando davanti a Vettel ed Hamilton terzo davanti a Bottas, ma la partita a scacchi è appena iniziata.

L’inglese allunga ancora il primo stint nella speranza di poter approfittare della pioggia per effettuare la sosta, mentre davanti Vettel scalpita per mettere la freccia su Raikkonen e al 39° giro, dopo un siparietto via radio con il box della Ferrari, viene accontentato dal finlandese. Il pit-stop di Hamilton arriva al 43° giro e anticipa di poco la pioggia, che inizialmente sembra riguardare un solo settore aumentando così la confusione ai box. Il driver di Stevenage monta gomme ultra soft e vola anche in condizioni difficili, mentre tutti gli altri fanno fatica e in pista succede di tutto. Raikkonen si ritrova in mezzo al traffico dei doppiati, lotta con Bottas ma al 51esimo giro è costretto a cedere la posizione al suo connazionale.

Nella tornata successiva è Vettel a perdere il controllo della monoposto e a dire addio ai sogni di gloria davanti al proprio pubblico. Entra in pista la safety car e Hamilton ringrazia. Quando Raikkonen torna ai box per il cambio gomme l’iridato ha strada libera davanti a sé. Bottas per un attimo prova a rovinargli la festa, ma il box Mercedes lo richiama all’ordine: troppo ghiotta l’occasione per lasciarsela sfuggire. E ora la Mercedes torna davanti anche nel Mondiale costruttori con 310 punti, a +8 sulla Ferrari.

Ordine d’arrivo del gran premio di Germania, 11ma prova del Mondiale di F1: 1. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) in 1h 32’29«.845 2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) + 4.535 3. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) + 6.732 4. Max Verstappen (Ola/RedBull) + 7.654 5. Nico Hulkenberg (Ger/Renault) + 26.609 6. Romain Grosjean (Fra/HAAS) + 28.871 7. Sergio Perez (Mes/Force India) + 30.556 8. Esteban Ocon (Fra/Force India) + 31.750 9. Marcus Ericsson (Sve/Sauber) + 32.362 10. Brendon Hartley (Gb/Toro Rosso) + 34.197 11. Kevin Magnussen (Dan/Haas) + 34.919 12. Carlos Sainz (Spa/Renault) + 43.069 13. Stoffel Vandoorne (Ola/McLaren) + 46.617 14. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) + 1 giro 15. Charles Leclerc (Fra/Sauber) + 1 giro 16. Fernando Alonso (Spa/McLaren) + 2 giri Ritirati Vettel, Stroll, Sirotkin e Ricciardo.

La nuova classifica del Mondiale piloti di F1 dopo il gran premio di Germania vinto da Lewis Hamilton su Mercedes: 1. Lewis Hamilton 188 punti 2. Sebastian Vettel 171 3. Kimi Raikkonen 131 4. Valtteri Bottas 122 5. Daniel Ricciardo 106 6. Max Verstappen 105