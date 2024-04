Le pagelle del Gp di Suzuka: SuperMax straripante, Charles stavolta la strategia funziona. Mercedes in affanno

VERSTAPPEN voto 9

Ha dimostrato che la sconfitta precedente in Australia è stata un errore di percorso, non certo l’inizio di un momento di difficoltà. Già il binomio Max-Red Bull è il migliore, poi quando incontra la pista di Suzuka che sembra fatta su misura per la sua auto, non c’è proprio storia.

FERRARI voto 8,5

Prima dei piloti della Rossa, il voto migliore va alla loro macchina: la SF-24. Perché ha risolto i problemi cronici del 2023. La Ferrari di quest’anno non è più la “mangia-gomme” cui eravamo abituati in passato ma una F1 veloce e talmente “gentile” sugli pneumatici che può consentire ai suoi piloti di inventarsi strategie creative che possono portarli lontano. Ora però bisogna togliere gli ultimi due decimi al giro che la separano dalla Red Bull.

SAINZ voto 8

Terzo podio su tre gare disputate. Sainz non ha mai fatto prima un inizio di mondiale così positivo. In passato, anche quando andava forte, ci volevano un po’ di gare perché prendesse la mano. Una sola perplessità: ma perché lui che è sempre bravo a “leggere” la gara, non ha provato a fare lui la strategia di Leclerc? Magari poteva giocarsela con Perez.

LECLERC voto 8

La sua migliore gara del 2024 anche senza podio. Perché ha rimontato dall’ottava posizione in partenza fino al 4° posto con una strategia alternativa a una sola sosta che sulla carta sembrava perdente. Invece lui, che non è mai stato un mago nel far durare le gomme, è riuscito a preservarle talmente bene da rimontare tutti quelli davanti.

TSUNODA voto 7,5

Sulla pista di casa, il piccolo giapponese ha conquistato un decimo posto e un punticino iridato che vale oro per la classifica Costruttori della Racing Bulls. Finora il duello interno contro il blasonato Ricciardo volge tutto a suo favore.

PEREZ voto 7,5

Il suo capo, Horner, dice che se continua a guidare così arrivando secondo dietro al compagno, il posto glielo confermano. Ma anche per Perez correre sempre con questa spada di Damocle sulla testa non è facile. A Suzuka è andato fortissimo in qualifica, meno in gara dove ha tenuto dietro gli avversari grazie alla superiorità dell’auto. Ma sulle piste dove la Red Bull non farà la differenza, che potrà combinare lui?

HAMILTON voto 6-

Che pena vedere il 7 volte iridato e futuro ferrarista venire sverniciato in curva da tutti quanti: Perez, Sainz, Leclerc, Alonso… Non è ovviamente colpa sua ma di una Mercedes in affanno che ha il difetto della Ferrari dell’anno scorso: rovina le gomme.

ALBON voto 5

In passato ha tenuto in piedi tante volte da solo le sorti della Williams, ma nelle ultime gare il thailandese sembra diventato l’ombra di se stesso: a Melbourne ha demolito la vettura; a Suzuka ha fatto ulteriori danni dopo appena tre curve con un tentativo scriteriato di sorpasso all’esterno su Ricciardo.