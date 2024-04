Verstappen: «Meglio di così non poteva andare. Davvero un buon fine settimana per la squadra»

«È stato molto bello, un grande fine settimana. Non poteva proprio andare meglio». Così Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp del Giappone di Formula 1, la sua terza consecutiva a Suzuka e la terza su quattro gare nel 2024. «La parte critica è stata la partenza, per riuscire a rimanere davanti, ma ce l’ho fatta e poi la macchina è migliorata sempre di più durante la gara - ha detto ancora l’olandese -. Un pò ha aiutato l’arrivo delle nuvole, che ha ridotto l’usura delle gomme». «È stato davvero un buon fine settimana per la squadra - gli ha fatto eco il compagno di squadra Perez, salito sul podio al secondo posto -. Con la partenza e la ripartenza è stato difficile mantenere la concentrazione per così tanto tempo. La mia seconda partenza è stata migliore ma non abbastanza per superare Max».