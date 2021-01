FE, confermato l'EPrix di Roma. Il 10 aprile si corre sul rinnovato circuito dell'EUR

ROMA – L'ePrix di Roma sarà il terzo della settima stagione della Formula E. Gli organizzatori del circuito elettrico hanno ufficializzato la seconda serie di gare del modificato calendario 2021. Saltato il doppio appuntamento inaugurale di Santiago del Cile (le autorità locali avevano disposto un giro di vite sugli ingressi per fronteggiare la diffusione della variante inglese del Covid), erano già state confermate le due prove arabe di Diriay. Si tratta di gare in notturna in programma il 26 e 27 febbraio.

La Formula E resterà ferma in marzo, ma il 10 aprile le monoposto elettriche torneranno a gareggiare lungo il rivisitato circuito capitolino dell'Eur. Il tracciato è in attesa di omologazione da parte della Federazione Internazionale dell'Automobile. Sarà la terza volta che la Città Eterna ospiterà una corsa elettrica: nel 2018 si era imposto Sam Bird e l'anno successivo Micth Evans. Lo scorso anno l'ePrix era saltato per via della pandemia. Roma ha un accordo con la Formula E fino al 2025.

In una nota, l'organizzazione ha anticipato l'implementazione dei protocolli di sicurezza in collaborazione con le città dove si disputeranno le gare del campionato del mondo 2021. Le priorità saranno sempre la «la salute pubblica e la sicurezza». Per il quarto appuntamento, la carovana elettrica si sposterà a Valencia, dove tra novembre e dicembre si erano svolti per la terza volta i tradizionali test ufficiali. L'ePrix della Spagna, paese che ospita per la prima volta una gara di Formula E, è in calendario il 24 aprile.

La quinta prova si correrà due settimane dopo, l'8 maggio, a Montecarlo: sia il tracciato del circuito di Valencia sia quello urbano del Principato devono venire omologati. La sesta gara è in calendario a Marrakech il 22 maggio: la rassegna elettrica farà tappa in Marocco per il quinto anno consecutivo. Nel 2020 era stata l'ultima gara prima della sospensione per il Covid. In giugno, il 5 e il 6, vengono recuperati i due ePrix di Santiago del Cile. Nel 2021 “salta” Parigi, mentre la cinese Sanya e la coreana Seoul restano ancora in ballo. La Formula E ha promesso per l'inizio della primavera le decisioni sui due eventi asiatici e sul resto del calendario.