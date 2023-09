FE, la giostra del mercato piloti: De Vries alla Mahindra con Mortara. Di Grassi torna alla Cupra e Daruvala va alla Maserati

ROMA – Ormai è solo questione di ore per l'ufficialità, ma tutti i tasselli del mosaico della decima stagione della Formula E, il mondiale Fia riservato alle monoposto elettriche, sembrano ormai essere al loro posto con Maserati, Mahindra e Abt Cupra quali ultimi team a definire gli ingaggi. La casa del Tridente, che si appoggia alla scuderia monegasca ex Venturi, affiancherà l'indiano Jehan Daruvala (25 anni il prossimo 1 ottobre) a Maximilian Günther, il tedesco che con la Tipo Folgore ha regalato a Maserati una vittoria, tre terzi posti e due pole nel campionato d'esordio di Maserati. Daruvala corre in Formula 2 e la sua esperienza in Formula E riguarda i test riservati ai debuttanti che si sono svolti a Berlino e a Roma.

Il pilota indiano prende il posto di Edoardo Mortara, il 36enne italo svizzero nel cui palmares elettrico figurano 6 successi e 13 podi nelle sue 6 stagioni in Formula E. Mortara si è trasferito alla Mahindra, dove tuttavia non ritrova il suo “vecchio” compagno di squadra di Montecarlo. L'ex campione del mondo Lucas di Grassi – brasiliano con passaporto anche italiano per via delle origini pugliesi del nonno – ha lasciato ufficialmente la scuderia indiana con la quale quest'anno ha conquistato un terzo posto a Città del Messico. Il suo futuro è un ritorno alla Abt.

Con la scuderia tedesca aveva già vinto un titolo individuale e uno a squadre: in Formula E sin dall'inizio (nel primo ePrix, a Pechino, si era imposto proprio lui) ha conquistato 13 vittorie e 40 podi prendendo parte a tutte le gare, fatta eccezione per quella di Cape Town, quando il costruttore ha deciso di non far partire le monoposto per un problema tecnico. Adesso si trova con l'appoggio di una nuova casa automobilistica – Cupra, che potrebbe puntare ad ottenere la licenza di costruttore dalla Fia, ma che potrebbe anche accordarsi in futuro con Porsche come squadra cliente - e con un nuovo collega ai box, ossia il confermato elvetico Nico Müller. L'ufficialità dovebbe arrivare entro la fine della settimana.

La “sorpresa” è quella di Nyck de Vries, che dopo la non troppo fortunata parentesi in Formula 1, alla quale era approdato dopo essersi laureato campione del mondo di Formule E nel 2021, andrà proprio alla Mahindra. Il costruttore indiano dovrà verosimilmente affrontare una stagione difficile anche nel 2024, ma punta a prepararsi nel migliore dei modi per l'avvento dell'evoluzione della Gen 3. Nè in casa Ds Penske né in casa Tag Heuer Porsche – le scuderie che non hanno ancora ufficializzato i nomi dei piloti – dovrebbero esserci avvicendamenti con le conferme di Jean Eric Vergne e Stoffel Vandoorne e di Pascal Wehrlein e Antonio Felix da Costa. Salvo defezioni, per il 2025 è atteso anche il ritorno della Formula E a 12 squadre: gli organzzatori sembrano intenzionati a concedere la licenza disponbile a un costruttore.