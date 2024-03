Formula E, arriva il trofeo dedicato ai costruttori. Verrà assegnato tra i 6 che corrono nella stagione 2023/24

Nella stagione 10, arriva in Formula E il trofeo costruttori, che verrà assegnato al costruttore leader al termine del campionato 2023/24. Si tratta di un premio importante, considerata la presenza di diversi brand nella categoria dedicata alle monoposto 100% elettriche, nella quale corrono sei costruttori che rispondono ai nomi di Electric Racing Technologies, Jaguar, Mahindra Racing, Nissan, Porsche, e Stellantis, con 11 squadre. A livello di punteggio verrà utilizzato quello del campionato a squadre, e saranno conteggiati anche i punti per la pole position ed il giro più veloce.

Alla fine del campionato, inoltre, il vincitore riceverà un winner’s badge da esporre su caschi, auto e abbigliamento del team nella stagione successiva. «Siamo contenti di poter annunciare il nuovo Trofeo Costruttori per la Stagione 10 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E - ha dichiarato Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E - si tratta di un’iniziativa che avevamo in mente da tempo e che segna una vera e propria pietra miliare nell’evoluzione del campionato, in quanto permette di sottolineare lo spirito competitivo che alimenta la Formula E. I costruttori sono al centro del nostro percorso e ci consentono di portare innovazione tecnologica e sostenibilità nel motorsport».