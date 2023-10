FE, Evans (Jaguar) il più veloce nella prima sessione di test di Valencia. Da Costa (Porsche) e Buemi (Envision) a pochi millesimi

VALENCIA – Mitch Evans (Jaguar Tcs) è stato il più veloce delle prime tre ore di prove ufficiali della Formula E confermando la sfida ad alti livelli fra i powertrain del costruttore britannico e quelli di Porsche. I test sono scattati alle 9 in punto sul circuito Ricardo Tormo di Valencia e hanno coinvolto anche 5 debuttanti, uno dei quali, il russo con passaporto israeliano Robert Schwartzman schierato dalla Ds Penske, è rimasto fermo in pista. I commissari hanno fatto scattare la bandiera rossa e la sessione è stata interrotta per 17 minuti.

La monoposto nero dorata, quella che avrebbe altrimenti impiegato Stoffel Vandoorne, è stata trasportata direttamente fuori del circuito senza nemmeno transitare dai box per venire esaminata dagli ingegneri in attesa di poter venire guidata nella sessione pomeridiana che comincia alle 14. Fino a quale momento, Schwartzman aveva fatto registrare il settimo tempo (1:25.561), comunque di circa mezzo secondo migliore rispetto al crono più basso della prima giornata di test di un anno fa, che era stato di Maximilian Günther (1.26.221) con la Maserati Tipo Folgore.

Negli ultimi 45 minuti altri piloti hanno poi fatto meglio dello sfortunato Schwartzman. Il riferimento è solo parzialmente indicativo perché ogni scuderia persegue strategie proprie e sfrutta i test in base alle proprie necessità di messa a punto. Evans ha strappato il primato a una manciata di secondi dalla fine della sessione ad Antonio Felix da Costa, il portoghese della Tag Heuer Porsche, con una tornata da 1:24.474, 143 millesimi meglio del pilota di Cascais. Addirittura in 7 sono rimasti sotto il limite del minuto e 25'': Sébastien Buemi (Envision, cliente della Jaguar) in 1:24.641, Edoardo Mortara (Mahindra) in 1:24.701, Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) in 1:24.754, lo stesso Günther (Maserati) in 1:24.764 e il sorprendente debuttante della Neom McLaren, il 19enne Taylor Barnard, che ha girato in 1:24.929.

Il campione in carica Jake Dennis (Andretti) non è ancora sceso in pista, perché la sua scuderia ha preferito far sperimentare il circuito al pilota di Barbados Zane Maloney (penultimo crono), oltre che a Norma Nato (undicesimo tempo). Il rientrante Nyck de Vries, già campione del mondo con la Mercedes al volante della Gen 2, si è dovuto accontentare dell'ultimo tempo al suo esordio ufficiale con la Gen 3. L'indiano Jehan Daruvala con la seconda Tipo Folgore ha chiuso la mattinata con il tredicesimo tempo: 1:25.374.