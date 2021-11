FE, le prime "immagini" della Gen3, la monoposto del futuro: più efficiente e leggera. E più veloce: 320 km/h

VALENCIA - «La nuova monoposto di Formula E Gen3 – assicura Jean Todt, il presidente della Fia - è un'auto creata grazie alla fusione tra alte prestazioni, efficienza e sostenibilità». Il bolide per il circuito elettrico, promettono gli organizzatori del campionato mondiale a zero emissioni, sarà «il più efficiente del mondo». Grazie alla rigenerazione dell'energia il 40% dell'elettricità impiegata in gara sarà riconducibile alle frenate dei piloti.

La Gen3 sarà anche la prima vettura della Formula E con motori all'anteriore e al posteriore: quello davanti aggiunge 250kW (340 cavalli) ai 350kW (476) di potenza erogati da quello dietro. La velocità massima raggiunge i 320 km/h con un rapporto peso/potenza che ha un'efficienza più che doppia rispetto a un propulsore a combustione interna di analoga potenza. Questo perché i motori sono in grado di convertire oltre il 90% dell'energia elettrica in energia meccanica: le unità a combustione ad alta efficienza raggiungono il 40%.

Una vettura di Formula E può completare una gara (45 minuti più un giro) con l'equivalente di circa 5 litri di carburante. La serie “green” ha anticipato anche l'utilizzo di «materiali sostenibili per la composizione degli pneumatici», che almeno attualmente sono forniti da Michelin. Entro la stagione 9, quella 2022/2023, la prima nella quale saranno impegnate le monoposto Gen3, tutti i fornitori del campionato saranno tenuti a rientrare in specifici parametri di sostenibilità, in particolare ottenendo la certificazione FIA 3* Environmental Accreditation entro la Stagione 9.

I vertici della Formula E e della Fia hanno spiegato che l'accresciuta efficienza dei bolidi da competizione – che non sono solo più veloci, ma anche più piccoli (le Gen2 sono lunghe 5,16 metri e larghe 178) e più leggeri - è legata a «una serie di interventi di design, produzione e innovazioni tecnologiche leader nel settore». Pur non avendo ancora rivelato le immagini ufficiali, l'organizzazione ha anticipato che le vetture hanno linee ispirate all’ala aerodinamica a delta di un jet da combattimento.

Le nuovo monoposto fanno riferimento al cosiddetto “Life Cycle Thinking”, un principio orientato al riutilizzo dei materiali, dagli pneumatici alle parti rotte (i pezzi in fibra di carbonio ad esempio verranno riciclate attraverso un innovativo processo dell'industria aeronautica e spaziale) fino alle celle delle batterie. La Formula E ha anche garantito che le Gen3 avranno un «impatto zero a livello di emissioni di Co2».