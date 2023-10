La Formula E dice addio all'Eur? L'Italia resta nel calendario 2024 ma è in forse il luogo. Si torna a correre in Cina dopo 5 anni

ROMA – La Formula E torna in Cina prima di quanto sembrava possibile solo fino a pochi mesi fa: Shanghai ospiterà le gare 12 e 13, il 25 e 26 maggio 2024, presso il circuito internazionale (e quindi un'altra pista permanente). È la prima volta che Shanghai ospita il mondiale a zero emissioni, che mancava dal Regno di Mezzo dal 2019. In precedenza si era corso a Pechino (il primo e storico ePrix in assoluto, nel 2014), a Sanya e a Hong Kong. Costruttori e scuderie spingevano per un veloce ritorno in Cina, il principale mercato elettrico del pianeta.

Il calendario a 16 EPrix pressoché definitivo della decima stagione è stato ufficializzato dopo l'ultima seduta del Fia World Motor Sport Council. L'Italia resta nel calendario del mondiale elettrico con il doppio appuntamento del 13 e 14 aprile, ma è «probabile» un cambio di sede: se ne «sta ragionando». L'ipotesi è stata presa in considerazione in seguito a «una revisione da parte degli esperti della Formula E e della Fia delle gare della Stagione 9 a Roma». I tecnici hanno rilevato come la monoposto Gen3, più veloce e potente, abbia «evidenziato i limiti dello stretto e tortuoso circuito del quartiere commerciale di Roma». Gli organizzatori stanno esaminando sedi alternative, inclusi i circuiti permanenti, per mantenere un evento nel mercato chiave italiano: «Un aggiornamento sulla sede in Italia è previsto entro la fine dell'anno», fa sapere la Formula E.

Gli organizzatori hanno sciolto anche l'altra riserva, confermando la tappa indiana di Hyderabad (EPrix numero 4, il 10 febbraio). Niente da fare pertanto per la apprezzatissima gara sudafricana di Città del Capo, che sparisce dal calendario nonostante il successo dell'edizione di quest'anno. La decima stagione si apre ufficialmente fra martedì e venerdì prossimo a Valencia, dove sono in programma i test ufficiali prima della lunga pausa che inizialmente non avrebbe dovuto essere tale: il progetto era quello di un evento entro la fine dell'anno.

Il campionato scatta il 13 gennaio a Città del Messico (circuito fisso) e prosegue poi il 26 e 27 in Arabia Saudita (pista semipermanente). Dopo la gara indiana, la sola di febbraio, la Formula E si trasferisce a San Paolo, in Brasile dove si corre il 16 marzo, quindi, a due sole settimane di distanza, debutta in Giappone, a Tokyo (30 marzo). L'Italia, a metà aprile, rappresenta l'esordio europeo. Nel Vecchio Continente si gareggia anche a Montecarlo (27 aprile) e Berlino (11 e 12 maggio) prima della “migrazione” in Cina. Gli ultimi appuntamenti sono anglofoni: il 29 giugno a Portland (circuito fisso), negli Stati Uniti, e a Londra (20 e 21 luglio). «La Formula E guiderà il motorsport globale nella prossima stagione, essendo l'unico campionato mondiale a correre nei tre maggiori mercati: Cina, India e Stati Uniti», ha commentato Jeff Dodds, il Ceo della rassegna.