Gp Canada, Hamilton critica le nuove regole 2026: «Monoposto lente, non si sta andando nella giusta direzione»

Le nuove regole della Fia sulla Formula 1 edizione 2026 non vanno giù a Lewis Hamilton che dal prossimo anno correrà sulla Ferrari. In occasione del Gran Premio del Canada il sette volte campione del mondo della Mercedes parlando dei dettagli della vettura 2026 ha detto che «ci si sta muovendo, ma non si sta andando nella giusta direzione, è ancora troppo pesante. Ho appena visto quello che avete visto tutti. Ho parlato con alcuni piloti che l'hanno guidata al simulatore. Io non l'ho fatto, ma mi hanno detto che è piuttosto lenta, quindi vedremo se è effettivamente la direzione giusta o meno».

Il britannico ha anche trovato alcuni aspetti degni di essere elogiati. «Ma credo che in termini di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la power unit, sia un passo davvero coraggioso e credo che stia andando nella giusta direzione. Dobbiamo solo assicurarci che le auto siano efficienti e veloci e che le gare siano migliorate». La FIA ha svelato i dettagli del regolamento automobilistico 2026: saranno apportate modifiche alle power unit, all'aerodinamica, alla sicurezza e alle dimensioni delle vetture.