GP di Città del Messico, la diretta: Leclerc guida la corsa su Sainz e Verstappen in risalita, Hamilton ai box

26° giro - Pit-stop per Piastri, mescola dura per lui, sosta anche per Zhou

26° giro - Verstappen si libera di Ricciardo al volante di una incredibile Alpha Tauri

25° giro - Hamilton va ai box, da media a dura

Verstappen ha messo nel mirino Ricciardo mentre davanti Leclerc ha un buon passo e precede Sainz di 7"4 il quale tiene a bada Hamilton con classe

Norris tenta la rimonta dopo essere passato dalle soft alle dure ed è 14esimo

23° giro - Verstappen raggiunge e passa Piastri mentre Sargeant va ai box per il cambio gomme (dure)

22° giro - Verstappen supera Russell e sale sesto

21° giro - Leclerc comanda con 6" su Sainz e Hamilton che battagliano, poi Ricciardo Piastri Russell Verstappen Hulkenberg Gasly Albon Zhou Bottas Magnussen Sargeant Stroll Alonso Ocon Norris e Tsunoda

Leclerc diventa leader della gara davanti a Sainz e Hamilton in piena lotta

20° giro - Verstappen ai box per il cambio gomme e monta le dure

19° giro - Hamilton è molto vicino a Sainz

Verstappen porta il vantaggio su Leclerc a 4"2, Hamilton è a 1" da Sainz

15° giro - Bel soprasso di Albon a Zhou per la decima posizione

Hamilton gira 4-5 decimi più veloce delle due Ferrari e si avvicina a Sainz

12° giro - Pit-stop per Norris che passa dalle soft alle hard

11° giro - Verstappen precede Leclerc di 3"2 e Sainz di 5"6, Hamilton è a 8" seguito da Ricciardo e poi da Piastri e Russell sempre in bagarre. Hulkenberg tiene la ottava posizione su Hulkenberg e Gasly.

11° giro - Hamilton riesce a superare Ricciardo e va quarto.

Dopo un lungo alla prima curva, Tsunoda va ai box e cambia le gomme montando le dure

Niente da fare per Perez, scende dalla sua Red Bull e si ritira

6° giro - Verstappen ha 2" su Leclerc e 3"4 su Sainz, l'incredibile Ricciardo è a 4"5 ed ha Hamilton vicino. Poco distante, Piastri si difende da Russell, strepitosa la ottava piazza di Hulkenberg che precede Gasly e un ottimo Zhou.

Dopo un breve periodo di virtual safety car per far togliere un pezzo di ala presente alla prima curva, si riparte

Perez è ancora dentro l'abitacolo, in Red Bull cercano di farlo ripartire benché abbia già diversi giri di ritardo. Peccato per il pubblico messicano, ma la foga ha tradito il loro idolo

4° giro - Verstappen allunga su Leclerc e Sainz, quarto Ricciardo davanti ad Hamilton Piastri Russell Hulkenberg Gasly Zhou Albon Bottas Magnussen Tsunoda Norris Alonso Sargeant Stroll Ocon.

Il replay mostra inequivocabilmente l'errore di Perez

Per ora Leclerc non sembra avere problemi e prosegue. Per Perez è il ritiro

Perez rientra ai box per verificare le condizioni della sua Red Bull, Leclerc stranamente prosegue con l'ala danneggiata

Partenza pessima di Leclerc e Sainz, Verstappen si infila in mezzo e passa in testa alla prima curva. Perez tenta una manovra disperata all'esterno della prima staccata e urta Leclerc volando in aria. Danno all'ala anteriore per Leclerc.

Le due Ferrari hanno raggiunto la prima fila, l'ultimo a schierarsi è Sargeant

Parte con le soft Norris, solo 17esimo in griglia, con le gomme dure sono Albon e Ocon, tutti gli altri con la mescola media

Inizia il giro di formazione su quello che è il circuito più "alto" del calendario essendo a 2.200 metri sul livello del mare

Stroll parte dai box in quanto in Aston Martin hanno deciso di effettuare alcune modifiche alla monoposto e quindi hanno "rotto" il parco chiuso

Tribune assiepate a Città del Messico. Nessuno rischio pioggia

Sarà una partenza decisiva quella del Gran Premio del Messico. A differenza degli altri circuiti, quello della capitale messicana presenta un rettifilo lungo quasi 900 metri e che consentirà, a chi parte dietro, di prendere la scia delle vetture che si trova davanti. E' appunto il caso di Max Verstappen che avrà un muro rosso davanti composto dal poleman Charles Leclerc e da Carlos Sainz, ma come accadde nel 2021, con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, l'olandese potrebbe beffarli alla prima staccata. Avranno studiato un piano, in Ferrari, per cercare di tenere dietro Verstappen? Immaginiamo di sì, ma occorrerà prestare grande attenzione. E non solo a Verstappen, ma anche all'incredibile Alpha Tauri di Daniel Ricciardo, quarto in griglia e a Sergio Perez che con l'altra Red Bull non vorrà deludere il pubblico locale tutto per lui. Ma non ci sarà soltanto il rettifilo di arrivo a poter decidere la gara già al primo giro perché dopo la secca variante 1-2, c'è un altro rettilineo... Insomma, sarà una gara sicuramente aperta e divertente.