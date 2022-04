GP Imola, dominio Ferrari nelle libere 1 sotto la pioggia: Leclerc davanti a Sainz

Per la prima volta, le venti monoposto del Mondiale F1 hanno dovuto fare i conti con la pioggia. Non era ancora capitato con le vetture ad effetto suolo e con le gomme Pirelli a 18 pollici da bagnato, wet e intermedie. L'evento, se così lo si può definire, si è verificato nel primo turno libero del GP dell'Emilia Romagna sul difficile circuito di Imola. Nonostante tale incognita, la Ferrari ha dominato occupando costantemente le prime posizioni e concludendo con Charles Leclerc al comando in 1'29"402 e Carlos Sainz secondo con 1'30"279, un divario di 877 millesimi.

Il leader del campionato è dunque in grande forma anche a Imola, per nulla turbato dal furto dell'orologio subìto nei giorni scorsi a Viareggio. La Ferrari nel passaggio dalle Pirelli wet alle intermedie è letteralmente volata via lasciando la Red Bull-Honda di Max Verstappen al terzo posto in 1'30"867. La RB18 si è presentata a Imola leggermente dimagrita, il pilota olandese ha spinto a fondo, ma è rimasto a 1"465 da Leclerc. Qualche errore Verstappen lo ha commesso e si è anche trovato alla Rivazza un Nicholas Latifi, completamente inadeguato in questa sessione (ultimo a 2"2 da chi lo ha preceduto e a 3"2 dal compagno di squadra Alexander Albon), che procedeva lentamente in piena traiettoria.

Sergio Perez non ha potuto completare il suo giro veloce finale per via della bandiera rossa uscita per l'uscita alle Acque Minerali di Valtteri Bottas. Il messicano si è classificato sesto, ma con il tempo di 1'33"012, preceduto dalle due velocissime Haas-Ferrari di Kevin Magnussen (1'32"439) e Mick Schumacher (1'32"988), separati da mezzo secondo. Il team americano a Melbourne aveva conosciuto una battuta d'arresto rispetto alle prove esibite in Bahrain e Arabia Saudita, ma l'avvio imolese appare decisamente positivo.

Buona prova per Fernando Alonso, settimo con l'Alpine-Renault davanti a un Sebastian Vettel decisamente grintoso con la Aston Martin-Mercedes che ha invece Lance Stroll solo 16esimo. Nella top 10 c'è l'Alpha Tauri-Honda di Yuki Tsunoda, nono, davanti a una Mercedes che annaspa sull'asfalto bagnato di Imola. George Russell è decimo in 1'34"262, Lewis Hamilton 18esimo in 1'36"464. Se il giovane inglese è riuscito a sfruttare le gomme intermedie, rimanendo però lontanissimo da Leclerc (4"860), il sette volte campione del mondo quando è passato dalle wet alle intermedie non è riuscito a migliorarsi lamentando grossi problemi di aderenza. Pessimo avvio anche per la McLaren-Mercedes, 14esima e 15esima con Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Ma occupiamoci dei numerosi errori commessi nel corso della prima ora libera. Leclerc si è esibito in due testacoda: il primo alla Variante Alta, il secondo alle Acque Minerali. Latifi ha sbagliato alla Tosa, Albon ha tagliato la Variante Alta come Sainz e Vettel. Norris è finito nella ghiaia della Rivazza e poi ha causato una veloce bandiera rossa uscendo alle Acque Minerali. L'inglese è poi riuscito a ripartire. Alla Rivazza hanno fatto una passeggiata nella ghiaia anche Stroll e Magnussen. Larghi in uscita delle Acque Minerali, Verstappen e Alonso. Poi, la giravolta di Bottas, che ha messo la parola fine alla sessione.

Venerdì 22 aprile 2022, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"402 - 24 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"279 - 25

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"867 - 21

4 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"439 - 23

5 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'32"988 - 23

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'33"012 - 17

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'33"160 - 13

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"365 - 22

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"611 - 18

10 - George Russell (Mercedes) - 1'34"262 - 21

11 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'34"615 - 19

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"104 - 19

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"420 - 14

14 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"502 - 12

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'35"625 - 15

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"033 - 23

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'36"461 - 17

18 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'36"464 - 17

19 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'37"450 - 22

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'39"698 - 15