GP di San Paolo, qualifica: Verstappen ritrova la pole e batte un ottimo Leclerc, ottavo Sainz dopo un errore

Gli era scappata la pole negli ultimi due Gran Premi di questa tripla trasferta tra Nord, Centro e Sud America, ma in Brasile se l'è presa lui, Max Verstappen. E' stata una Q3 dimezzata, nel senso che non si è riusciti a far disputare il secondo push ai dieci piloti superstiti in quanto un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla pista di San Paolo. Poco male, la pioggia era attesa e Verstappen è stato bravo a cogliere subito il momento per siglare il primo tempo lasciando a tre decimi una Ferrari che si conferma una volta di più veloce sul giro secco, ma resta sempre il rebus sul rendimento in gara.

A realizzare la seconda prestazione è stato Charles Leclerc, in pole ad Austin e Città del Messico. Il monegasco ha ritrovato la forma migliore dopo un breve periodo di appannamento, mentre Carlos Sainz ha commesso un errore fondamentale alla curva 1-2 e non ha fatto meglio dell'ottavo posto. Sorpresa in seconda fila dove si sono infliate le due Aston Martin-Mercedes. E addirittura, in terza posizione troviamo Lance Stroll che non entrava in Q3 dal GP del Belgio di fine luglio. Una vera resurrezione, inattesa, quella del canadese che si è permesso di precedere il compagno di squadra Fernando Alonso.

Cosa è accaduto rispetto ad Austin e Città del Messico per permettere alle Verdone di ritrovare le primissime file? Quando c'è una sola sessione libera, dovuta al format del weekend con la gara Sprint, accade sempre qualche colpo di scena e in Aston Martin nel poco tempo avuto a disposizione hanno trovato il giusto set-up. Al contrario, è affondata l'Alpha Tauri-Hondda che in Messico aveva sbalordito con Daniel Ricciardo, quarto in qualifica, ma che oggi non ha neanche superato la Q1 venendo battuto pure dal compagno di squadra Yuki Tsunoda, anche lui però fuori dal Q2.

Terza fila per le due Mercedes con Lewis Hamilton che ha battuto il compagno George Russell per pochi centesimi. Poi, settimo, un deluso Lando Norris che pur avendo una McLaren-Mercedes (a suo dire) velocissima, non ha trovato il giro perfetto. Peggio ha fatto Oscar Piastri, finito in testacoda. Ennesima delusione per Sergio Perez, appena nono con la seconda Red Bull-Honda, non certo il modo migliore per risollevarsi dopo l'erroraccio commesso domenica a casa sua.

Alexander Albon poteva entrare in Q3 con la Williams-Mercedes, ma il suo tempo è stato cancellato per track limits. Ha fallito di poco l'accesso in Q3 Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari, 11esimo davanti alle due deludenti Alpine-Renault. Poca gloria anche per la Sauber-Ferrari, in fondo allo schieramento in compagnia del solito Logan Sargeant con la seconda Williams.

Venerdì 3 novembre 2023, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'10"727 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"021 - Q3

3 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"344 - Q3

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"387 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'11"469 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'11"590 - Q3

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"987 - Q3

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"989 - Q3

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"321 - Q3

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - no time - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'10"547 - Q2

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'10"562 - Q2

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'10"567 - Q2

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'10"723 - Q2

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'10"840 - Q2

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'10"837 - Q1

17 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'10"843 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'10"955 - Q1

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'11"035 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'11"275 - Q1