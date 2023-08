GP di Zandvoort, prove libere 3: Verstappen comanda con la pioggia, Leclerc tre volte fuori pista

Piove a Zandvoort e queste condizioni potrebbero ripetersi nella qualifica che scatterà alle ore 15. Su un tracciato già insidioso di suo, con l'asfalto bagnato è stato piuttosto facile commettere errori. Charles Leclerc per tre volte è andato lungo alla prima curva, nella seconda occasione ha anche urtato leggermente le barriere. Nello stesso punto anche Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno preso la via di fuga mentre Esteban Ocon ha picchiato frontalmente contro le gomme.

Kevin Magnussen invece, nel suo primo giro si è girato alla curva 3 urtando le protezioni a bordo pista e mettendo fine al suo turno. Curioso che due giorni dopo la conferma per il 2024 da parte del team Haas dei suoi attuali piloti Magnussen e Nico Hulkenberg, in cui il team principal Gunther Steiner ripone grande fiducia per la loro esperienza bocciando i giovani piloti, sia il tedesco sia il danese hanno danneggiato le loro vetture, nel primo e terzo turno.

Alla fine dei 60 minuti della sessione, Max Verstappen si è portato in cima alla classifica con la sua Red Bull-Honda. L'olandese ha realizzato il tempo di 1'21"631 lasciando a quattro decimi un buon George Russell con la Mercedes che ha così cancellato un venerdì piuttosto negativo. Terzo Sergio Perez, ma staccato di ben un secondo dal compagno di squadra Verstappen, mentre la quarta posizione è andata a Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che ha preceduto Lewis Hamilton con la seconda Mercedes. Anche in condizioni di pista bagnata, la Williams-Mercedes si è confermata veloce piazzandosi sesta con il bravo Alexander Albon.

La McLaren non sembra avere cercato particolari prestazioni con Oscar Piastri settimo e Lando Norris decimo. Leclerc tra una uscita di pista e l'altra è risultato nono, 12esimo Sainz. Per Liam Lawson, che da oggi sostituisce Daniel Ricciardo in Alpha Tauri, vittima della frattura del metacarpo della mano sinistra dopo l'incidente nel secondo turno di venerdì, non un debutto facile con una monoposto che ha conosciuto stamane. Lawson si è anche girato, senza conseguenze, alla penultima curva.

Sabato 26 agosto 2023, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'21"631 - 18 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'22"010 - 18

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'22"631 - 18

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"634 - 14

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'22"723 - 18

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'22"750 - 19

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'22"892 - 20

8 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'22"965 - 25

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"093 - 12

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"158 - 24

11 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'23"210 - 15

12 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'23"438 - 17

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"544 - 18

14 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'23"570 - 20

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'23"640 - 20

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'23"806 - 12

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"058 - 15

18 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"343 - 26

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'28"482 - 9

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - no time - 1