GP di Monte Carlo, prove libere 1: Hamilton si esalta nel Principato e porta la Mercedes davanti a tutti

Da Imola al Principato di Monaco, in cinque giorni la F1 riaccende i motori su uno dei tracciati più iconici e che ha fatto la storia del Mondiale. Un "cittadino" che un campione come Nelson Piquet odiava, ma che al contrario riusciva ad esaltare fenomeni come Ayrton Senna e Michael Schumacher, i quali raccontavano di sentirsi in un'altra dimensione quando sfioravano le barriere come nessun altro.

E guarda caso, al pronti via, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che con Monaco ha sempre avuto un feeling particolare tale da ricordare senza se e senza ma i suddetti, ha conquistato il miglior tempo nel primo turno libero. L'inglese della Mercedes ha segnato il tempo di 1'12"169 tenendo a 29 millesimi un velocissimo Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes che presenta la livrea dedicata a Senna.

Toto Wolff può sorridere (per il momento) in quanto George Russell si è piazzato buon terzzo precedendo il connazionale Lando Norris. La domanda, però, è la seguente: riuscirà la Mercedes a rimanere al vertice fino alla qualifica o si tratta di un fuoco di paglia, come già verificatosi? Tutti i piloti citati hanno colto il crono con le gomme soft, Charles Leclerc invece, quinto, ha utilizzato le Pirelli medie come Carlos Sainz, decimo. Leclerc nel finale ha colpito alcuni detriti lasciati dalla Sauber-Ferrari di Guan Yu Zhou alla Sainte-Devote e attualmente si sta verificando il fondo della SF-24.

In crisi, come a Imola all'avvio delle libere, la Red Bull-Honda. Max Verstappen si è lamentato in continuazione del comportamento della sua RB20 ed ha segnato un poco confortante decimo tempo appena davanti a Sergio Perez. Ma sappiamo come la Red Bull sia in grado di reagire nel corso dei fine settimana che iniziano non come vorrebbero. Queste difficoltà che incontra il team iridato, sono però un chiaro segnale che la perfezione non alberga a Milton Keynes in questa fase della stagione.

Buona sessione per la Aston Martin-Mercedes, sesta con Fernando Alonso e settima con Lance Stroll. Ancora positivo il momento della Racing Bulls-Honda, in top 10 con entrambe le vetture di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Grossi problemi per la Alpine-Renault, in fondo alla classifica e con Pierre Gasly bloccato ai box da un problema alla power unit. Da segnalare, oltre alla rossa innescata da Zhou, una foratura rimediata alla gomma posteriore destra di Perez, un dritto a Sainte-Devote di Valtteri Bottas e Alexander Albon, qualche taglio alla variante dopo il tunnel di Sainz e Verstappen. Punto del tracciato in cui Leclerc è stato mandato a quel paese da Logan Sargeant per averlo ostacolato.

Venerdì 24 maggio 2024, libere 1

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"169 . 35 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"198 - 31

3 - George Russell (Mercedes) - 1'12"295 - 35

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"396 - 33

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'12"397 - 33

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"775 - 26

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"789 - 26

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'12"875 - 34

9 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'12"901 - 36

10 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"954 - 35

11 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"984 - 29

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'13"229 - 29

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"248 - 28

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'13"390 - 33

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"425 . 34

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'13"576 - 34

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'14"150 - 36

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'14"159 - 33

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'14"570 - 30

20 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"574 - 10