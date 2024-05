Hamilton non ha dubbi: «Se fossi Wolff, al mio posto in Mercedes nel 2025 prenderei Antonelli»

Lewis Hamilton non ha fatto troppi giri di parole parlando ieri pomeriggio alla stampa nella hospitality Mercedes: "Chi sarà il mio successore dal prossimo anno? Non so quali siano i piani, ma se mi trovassi nella posizione di Toto Wolff penserei che la scelta corretta sarebbe quella di prendere un giovane. E punterei su Antonelli". In Mercedes si parla sempre meglio del bolognese, campione Regional European by Alpine nel 2023. I recenti test svolti con la monoposto di due anni fa, sui circuiti di Imola e Spielberg, sono stati estremamente positivi a detta dei presenti.

Wolff non è abituato a ingaggiare per il team Mercedes piloti al debutto. Quando Nico Rosberg, da campione del mondo, decise di ritirarsi con grande sorpresa di tutti, virò su Valtteri Bottas, che era nel Mondiale già da qualche stagione con la Williams. Wolff perse l'occasione di inserire Max Verstappen nel programma Junior Mercedes perché gli offrì la Formula 2 mentre Helmut Marko entrò a gamba tesa strappandolo a Toto perché mise sul piatto la F1 con la Toro Rosso. E George Russell, allevato da Mercedes, è stato mandato a farsi le ossa in Williams.

Ma con Antonelli potrebbe essere diverso. Wolff ammira molto il ragazzo bolognese, c'è un rapporto anche con la famiglia, tale da "giocare" con la Mercedes GT3 del team AKM (del padre di Andrea) con cui il team principal si diverte a girare. Da quando Hamilton ha annunciato il passaggio in Ferrari, Mercedes ha avviato il programma test per Antonelli per verificarne al meglio le qualità.



Antonelli è nono nel campionato di Formula 2, ma questo non sta preoccupando Wolff: "E' perfettamente in linea con le prestazioni che ci aspettavamo", ha dichiarato recentemente. Non va dimenticato che Andrea arriva dalla Regional European avendo saltato la Formula 3. In base ai risultati futuri, già a Imola oggi sarà interessante vedere come si comporterà Antonelli con la monoposto di F2 del team Prema, Wolff prenderà le sue decisioni. Un altro anno di F2? Girarlo alla Williams? Portarlo subito in Mercedes al fianco di Russell per una stagione di transizione in vista dei nuovi regolamenti 2026? L'importante è fare i passi giusti per non bruciare il talentuoso bolognese.