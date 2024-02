Horner: «Non parlo dell’indagine, spero solo finisca presto». Sul manager Red Bull accuse di comportamento inappropriato

Prima intervista pubblica di Christian Horner, intervenuto alla conferenza stampa dei team principal di F1 alla vigilia del Gp del Bahrein. Il manager inglese, sotto indagine per le accuse di «comportamento inappropriato» indirizzategli da una collega della scuderia Red Bull, non ha voluto parlare del suo futuro. «È in corso un procedimento di cui sono parte e per questo non posso commentare. Spero solo che si arrivi ad una soluzione il più in fretta possibile». Il manager della scuderia austriaca si è quindi concentrato sull’evoluzione della monoposto. «Con un periodo così limitato dei test, ogni giro è importante - ha detto - Mercoledì è andata bene, abbiamo fatto tanti chilometri e le prestazioni sono andate secondo i piani. È importante che rispecchino le simulazioni». «È stata una giornata molto positiva per Verstappen - ha aggiunto - È difficile trarre conclusioni dopo una giornata, non sappiamo come si sono comportati bene. È una macchina discreta e una buona base, i piloti sono fiduciosi e il team è stato audace per questa vettura. Non è stata conservativa».