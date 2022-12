Hughes, ex collaudatore e riserva di Mercedes e Venturi, ingaggiato dalla McLaren per la nona stagione della Formula E: è il solo debuttante

WOKING – Mentre continuano le presentazioni delle nuove monoposto Gen3 di Formula da parte della scuderie (aveva cominciato la Porsche in Franciacorta e all'inizio della prossima settimana tocca anche a quelle della Maserati), la Neom McLaren Racing, cliente di Nissan, ha ufficializzato il nome del secondo pilota, completando così la griglia dei 22 iscritti al prossimo mondiale, quello della nona stagione i cui primi atti sono i test ufficiali di Valencia (13-16 dicembre) e l'ePrix inaugurale in quota a Città del Messico il 14 gennaio.

Si tratta del 28enne Jake Hughes, che porta così a cinque il numero di guide britanniche della Formula E: nessun'altra nazione è meglio rappresentata, ma è anche vero che diverse squadre hanno anche il proprio quartier generale Oltremanica. Hughes è il solo debuttante assoluto del prossimo campionato e affiancherà il tedesco Renè Rast, uno dei quattro piloti della Germania impegnati nel circuito elettrico. Hughes guiderà il bolide numero 5, Rast quello contrassegnato con il 58.

Malgrado la conferma dell'ingaggio sia arrivata solo a ridosso dei test ufficiali di Valencia, pilota britannico e scuderia avevano pianificato da tempo l'impegno della Formula E: Hughes aveva smesso poco dopo metà stagione di correre in Formula 2 (una scelta analoga compiuta negli anni scorsi da Maximilian Günther, adesso messo sotto contratto dalla Maserati). Hughes aveva vinto la Formula 4 britannica nel 2013 e si era poi impegnato sia nella Formula Renault sia in Formula 3. Seppur solo in occasione delle giornate riservate ai “rookies”, il britannico aveva già guidato le monoposto elettriche: la prima volta tre anni fa per la Nio 333 a Marrakech e poi nel 2020 con Mercedes, squadre della quale era poi diventato collaudatore e riserva, gli stessi incarichi ottenuti poi dalla Rokit Venturi, cliente della casa con la Stella.

Ian James, uno degli artefici dei successi di Mercedes nel mondiale a zero emissioni rimasto a guidare la squadra anche dopo l'acquisizione da parte di McLaren, ha dichiarato di aver atteso a lungo il momento di ufficializzare la decisione. «Sono molto orgoglioso e allo stesso tempo mi sento anche molto privilegiato di entrare a far parte della famiglia McLaren Racing e avere l'opportunità di rappresentare un marchio con un simile richiamo», ha dichiarato Hughes.