Il MINI Challenge 2019 riparte da Monza

Come da tradizione il MINI Challenge è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del motorsport, per gli aspiranti piloti e per chi pilota lo è sempre stato. La formula ideata da MINI Italia relativamente al proprio campionato monomarca, è una formula che piace. Tanto che le vetture presenti in griglia sono ben 22.

I weekend di gara seguono i principali appuntamenti degli Aci Sara Weekend. Di fatto questa è l'ottava stagione per le compatte britanniche. Stagione che vede al via due tipologie di vetture, simili in linea generale, ma con qualche differenza a livello di cavalleria. Ovvero la MINI John Cooper Works Challenge Pro e la MINI John Cooper Works Challenge Lite, la prima con 265 cv e la seconda con 231. La più prestazionale ha il cambio sequenziale a sei rapporti, quando l'altra adopera invece un manuale sempre a sei marce. Ciascuna delle due MINI in versione Challenge è equipaggiata con differenziale autobloccante e cerchi in lega da 17 pollici.

Il weekend di gara targato MINI si sviluppa su due turni di prove libere per la durata complessiva di 50 minuti, una sessione di qualifiche di 30 minuti e due gare da 25 minuti + 1 giro ciascuna. Il MINI Challenge verrà trasmesso in streaming sul sito www.mini.it/challenge, sulla pagina Facebook MINI Italia e su Dplay.com.

Il primo appuntamento si è svolto lo scorso weekend all'Autodromo di Monza, conclusosi con la vittoria in gara uno del laziale Ivan Tramontozzi nella categoria MINI John Cooper Works Challenge Pro. Mentre in gara 2 è stato Gustavo Sandrucci, già vincitore del Challenge 2018, a salire sul gradino più alto del podio.

La prossima tappa sarà in quel dell'autodromo di Misano. A seguire Mugello, Imola e chiudere la stagione nuovamente Monza.