Il team Haas chiude il rapporto con il team principal italiano Steiner, al suo posto l'ingegnere Komatsu

L'avventura in F1 di Gunther Steiner è terminata mercoledì 10 gennaio 2024. Team principal del team Haas fin dall'ingresso della squadra americana nel Mondiale, era il 2016, Steiner è stato lasciato libero e al suo posto vi sarà l'ingegner Ayao Komatsu, altra storica figura del team, anche lui presente fin dal primo GP in quel 2016 . Un colpo a sorpresa quello voluto dal proprietario Gene Haas. Dal punto di vista sportivo, la scelta può apparire sorprendente, Steiner ha sempre cercato di trarre il meglio dai suoi piloti e dal personale, ma certamente i risultati sono mancati negli ultimi anni, a parte qualche raro exploit.

Appare da sempre chiaro che un team principal non coinvolto nella progettazione, può ben poco se gli ingegneri non realizzano una monoposto competitiva e se il budget è quel che è. Steiner ha sempre cercato di massimizzare ciò che aveva per le mani, ma Haas ha pensato di stravolgere la situazione interna e lo ha spiegato così: "Ringrazio Guenther per il lavoro svolto e gli auguro il meglio per il futuro. E' chiaro che noi dovevamo evolverci come organizzazione migliorando soprattutto le nostre prestazioni in pista, in modo da essere più efficienti e costanti nei risultati. Promuovendo Komatsu poniamo un ingegnere al centro delle operazioni".

Forse il meccanismo si era inceppato, serviva una scossa, come avvenuto in Williams per esempio con l'arrivo di James Vowles, ma non sappiamo quali siano le reali motivazioni che hanno portato all'allontanamento di Steiner. Anche perché al suo posto non arriva un personaggio esterno, che possa portare una visione inedita, diversa, con esperienze maturate in altri contesti. Viene promosso un ingegnere che da sempre lavora alla Haas, un po' come accaduto in Ferrari con Mattia Binotto e abbiamo visto come è andata a finire, e prima ancora era alla Renault e alla BAR.

Proprio Komatsu ha dato la versione dei fatti: "Negli ultimi anni non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale e questo ha creato una certa frustrazione. Sono impaziente di mettermi al lavoro per migliorare l'efficienza interna del team e le prestazioni in pista". Una dichiarazione che fa sorridere in quanto Komatsu era il responsabile degli ingegneri... Nessuna parola invece da parte di Steiner.

Per quanto riguarda Haas, ha intenzione di assegnare anche un nuovo ruolo, di amministratore delegato, che muova i fili nella base inglese di Banbury. Ricordiamo che Haas ha la propria sede centrale nella Carolina del Nord, a Kannapolis, dove si trova il team Nascar.