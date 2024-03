Imola ricorda Senna e Ratzenberger a 30 anni dalla morte. Iniziative al via il 21/03, compleanno del campione brasiliano

Il Comune di Imola, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il ministero degli Esteri e l’Istituto Ayrton Senna hanno organizzato un cartellone di mostre, eventi sportivi e spettacoli per ricordare i trent’ anni dalla morte del fuoriclasse brasiliano e del pilota austriaco Roland Ratzenberger. Furono due incidenti in pista a Imola, in occasione del Gp di San Marino del 1994, a portarsi via prima Ratzenberger durante le qualifiche del 30 aprile e, l’1 maggio, Senna. Da allora molto sui circuiti, in termini di sicurezza, è cambiato. «La vita di Ayrton e la vita di Roland Ratzenberger non sono cadute nel vuoto, la Formula 1 ha reagito. Dobbiamo ricordare Ayrton per quello che ha lasciato. È stato un punto di riferimento importante e lo è ancora dopo 30 anni», sottolinea Stefano Domenicali, ceo di Formula 1, intervenendo da remoto alla presentazione del programma di eventi ‘ Senna 30 years’. Le iniziative partiranno il 21 marzo, giorno del compleanno di Senna, con l’inaugurazione di una mostra fotografica articolata in 94 scatti inediti di Senna a opera di Angelo Orsi e Mirco Lazzari.

Le celebrazioni avranno il culmine l’1 maggio, anniversario della morte di Senna, con diversi momenti di ricordo all’autodromo di Imola. Alle 14.17 (orario dell’incidente) la cerimonia di commemorazione alla curva del Tamburello. Sono attesi anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro delle Relazioni esteri brasiliano Mauro Vieira, che hanno inviato due messaggi letti nel corso della presentazione. Collegata da remoto anche Bianca Senna, nipote di Ayrton e presidente dell’istituto che porta il suo nome. In Regione hanno partecipato, oltre al sindaco di Imola Marco Panieri e al governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, anche il segretario di Stato allo sport di San Marino Teodoro Lonfernini e Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola e grande amico del campione brasiliano: «Trent’ anni fa ero sul muretto dei box. Avevo in pista i miei due piloti e i messaggi che arrivavano erano tristi per un amico. Voglio ricordare l’amico, l’uomo Ayrton», le sue parole.