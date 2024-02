Isotta Fraschini all’esordio nel WEC, Bennet e Serravalle affiancheranno Vernay sulla Tipo 6 LMH

Isotta Fraschini e il team Duqueine hanno ufficializzato la formazione con cui prenderanno parte alla stagione 2024 del FIA WEC. Oltre al già annunciato Jean-Karl Vernay, pilota che si è occupato anche dello sviluppo della Hypercar italiana, al volante della Tipo 6 LMH Competizione si alterneranno Antonio Serravalle e Carl Wattana Bennett. Il ritorno del glorioso marchio meneghino avverrà, così, puntando su un equipaggio che presenta il giusto equilibrio tra esperienza e freschezza.

A ricoprire il ruolo di capitano sarà Vernay. Potendo contare su una vasta esperienza, oltre a un ricco palmares tra cui due titoli nel TCR e la vittoria in classe LMGTE Am della 24 Ore di Le Mans del 2013, il francese si è occupato in prima persona dello svezzamento e della messa a punto della Tipo 6 LMH. Dopo aver macinato numerosi chilometri sui circuiti di mezza Europa, Vernay sarà chiamato a fare da chioccia ai più giovani compagni di squadra.

Il trentaseienne francese ha così accolto l’annuncio: «Essere coinvolto nel progetto fin dall'inizio è stato molto emozionante per me. Penso che sia una grande notizia poter prendere parte alla stagione 2024 del WEC. Grazie a Isotta Fraschini e ai ragazzi di Michelotto perché la macchina è fantastica, e grazie anche a Duqueine per il supporto. Non vedo l'ora di essere in Qatar. Naturalmente avremo dei ragazzi giovani come Antonio e Carl, ma penso che sia comunque una formazione forte. Non sarà facile, perché le persone contro cui combatteremo possiedono molta esperienza che noi non abbiamo, ma non vedo l'ora di iniziare»

Serravalle, dopo un trascorso sulle monoposto, tra Formula 3 USA, Indy Lights e Indy Pro 2000, lo scorso anno è approdato nel mondo dei prototipi. Il ventunenne italo-canadese ha disputato la 24 Ore di Daytona, valida per il campionato americano IMSA, con una LMP3 gestita dal team FastMD Racing e la tappa di Sebring dell’IMSA VP Racing SportsCar Challenge coi i colori della Muehlner Motorsport.

«Sono incredibilmente onorato di correre per Isotta Fraschini e la Michelotto Engineering- ha commentato un incredulo Serravalle - prendere parte al prestigioso Mondiale Endurance, in particolare in nella classe assoluta delle Hypercar, per me è davvero qualcosa di surreale».

Ultimo arrivato, alla corte di Isotta Fraschini, Bennett prenderà il posto di Alex Garcia, il quale si concentrerà sull’impegno nella ELMS con i colori del Cool Racing in LMP2. Pilota gestito dalla A14 Management (l’Academy di Fernando Alonso), il diciannovenne thailandese-americano ha un trascorso nelle ruote scoperte tra cui la Formula 4 spagnola e USA per poi approdare, la scorsa stagione, in Eurocup-3. Attualmente è impegnato in Asian Le Mans Series proprio con il team Duqueine, la squadra che farà correre la Isotta Fraschini nel Mondiale Endurance.

«Sono entusiasta di annunciare la mia partnership con Isotta Fraschini e Duqueine per l'attesissimo debutto nel Campionato Mondiale Endurance - ha raccontato Bennet - Questa collaborazione ha un profondo significato per me poiché rappresento con orgoglio la Thailandia sulla scena globale degli sport motoristici».

Claudio Berro, Responsabile Motorpsort di Isotta Fraschini, si è detto soddisfatto dell’attuale formazione: «Sono molto curioso di vedere come funzionerà questo mix di gioventù ed esperienza in un campionato molto competitivo com’è il WEC. Per Isotta Fraschini i tre piloti in squadra sono molto importanti perché diventano ambasciatori della marca in Europa, Nord America e Asia, tre aree strategiche dal punto di vista commerciale».

La scorsa settimana, Isotta Fraschini e gli uomini della Michelotto Engineering hanno completato l’iter di omologazione della Tipo 6 LMH Competizione. Tutto è ormai pronto per il ritorno alle competizioni del glorioso marchio italiano che avverrà a inizio marzo in occasione della 1812 km del Qatar, primo appuntamento stagionale del WEC.