La Coppa Agip 1973 è stata una delle gare più emozionanti disputate a Vallelunga. Ecco la palpitante cronaca

La Coppa Agip 1973 è stata una delle gare più emozionanti disputate a Vallelunga. In calendario il 4 novembre era valida quale dodicesima e ultima prova del campionato italiano F3. Maxi calendario per un maxi schieramento. 32 i piloti iscritti. Una griglia formata da piloti di grande esperienza - Francisci, Pavesi, Cinotti, Pesenti Rossi, Mantova e la stessa Lella Lombardi. Tra i giovani Maurizio Flammini e Paolo Bozzetto con le macchine di Trivellato. A livello vetture le più rappresentate sono le Brabham BT41.

A Vallelunga a giocarsi il titolo sono Alberto Colombo e Carlo Giorgio, che vantano tre vittorie a testa. Il capellone di Varedo con la Brabham BT41 ha vinto la gara di Vallelunga a maggio, la terza di Casale e Misano. Il romano la prima di Misano con l’Ensign, Imola e Monza con la nuova March. Entrambi utilizzano i motori Ford Novamotor twin cam. E qui scoppia la polemica. Giorgio accusa il motorista novarese di favorire Colombo. Con una decisione che spiazza tutti, alla vigilia della gara di casa si rivolge alla Holbay, la piccola azienda inglese di John Read che realizza gli S65 derivati dal monoblocco della Ford Cortina, con testa Holbay.

Il motore viene spedito dall’Inghilterra, con una vecchia Ford Taunus, guidata da un meccanico. Arriva a Vallelunga giusto in tempo. Ed eccoci alla gara. E’ il classico spareggio, anche perchè valgono solo cinque risultati, ed entrambi i concorrenti hanno tre vittorie e due secondi posti. C’è subito il primo colpo di scena. Colombo è out in batteria. Giorgio deve comunque piazzarsi tra i primi tre se vuole il titolo. Stringe i denti, il motore dà qualche problema. La finale vede l’exploit di Maurizio Flammini, che regala alla March la prima vittoria a Vallelunga. Precede sul traguardo Paolo Bozzetto, che ha in scia Carlo Giorgio, terzo e meritatamente Campione d’Italia. Maurizio Flammini correrà l’anno dopo con la March 742 della squadra italiana. In F2 arriveranno anche Bozzetto, Pesenti Rossi, Pavesi, Marazzi e Colombo. Giorgio salirà pure in F2, e poi con la March correrà nel campionato Aurora.