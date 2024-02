La Formula E "sposa" la Nxt Gen Cup, l'europeo elettrico giovanile che si corre con le Mini Cooper Se. Si parte da Misano

LONDRA - «Aiutare la prossima generazione di giovani talenti a entrare nel mondo del motorsport». È con questo obiettivo che la Formula E, il mondiale a zero emissioni a ruote scoperte, ha ufficializzato l'abbinamento con la Nxt Gen Cup, la prima serie turismo juniores 100% elettrica aperta a piloti maschi e femmine. Il primo dei sei fine settimana di gara sarà a Misano Adriatico in occasione delle due prove di Formula E che costituiscono l'appuntamento italiano della decima stagione dopo l'esclusione di Roma per motivi di sicurezza. Il circuito europeo sarà abbinato agli eventi continentali del mondiale elettrico (oltre a Misano ci saranno pertanto Monaco, Berlino e Londra) e a due del Dtm, il campionato turismo della Germania.

La rassegna è riservata a 20 giovani piloti fra i 15 e i 25 anni i cui nomi verranno resi noti a breve. Si tratta di un campionato monomarca con vetture elettriche sviluppate e costruite dalla scuderia svedese Lestrup Racing Team. La base delle Lrt Nxt1 è la Mini Cooper Se: il modello da corsa a zero emissioni pesa 1.150 kg ed è a trazione anteriore. La potenza è di 180 cavali, ma ne guadagna altri 60 quando sono attive le funzioni push-to-pass. La batteria è da 30 kWh con un' architettura a 800 Volt e rigenerazione in frenata. La vettura monta ammortizzatori Ӧhlins regolabili e pneumatici Hankook Semi-slick per tutte le stagioni. Tutte le macchine dispongono del medesimo equipaggiamento e le operazioni di ricarica sono gestite in collaborazione con l'Abb E-Mobility, partner ufficiale della Nxt Gen Cup oltre che sponsor della Formula E.

«L'aggiunta di una categoria junior interamente elettrica durante le tappe europee del nostro calendario contribuirà ulteriormente a promuovere i giovani talenti, fondamentale del nostro sport, dando loro l'opportunità di gareggiare sugli stessi circuiti della massima serie», ha commentato Alberto Longo, cofondatore della Formula E, campionato del quale è anche il Chief Operating Officer. La serie sarà articolata su 12 gare con sessioni di prove (tranne a Monaco, dove ne è prevista solo una: del resto nel Principato si corre anche un solo ePrix), di qualifiche e gare, tutte da 20 minuti.

«Il fatto che la Nxt Gen Cup sia passata da un'idea sulla carta a correre insieme alla Abb Fia Formula E e al Dtm in meno di due anni è sbalorditivo ed è una prova del duro lavoro di tutti i partecipanti», ha osservato Fredrik Lestrup, fondatore della serie. Dopo gli appuntamenti di Misano, sono in programma quelli di Monaco (27 aprile), Berlino (11 e 12 maggio), Norising (5 e 7 luglio), Londra (20 e 21 luglio) e Hockenheim (18 e 20 ottobre). Una stagione al volante costa 80.000 euro.