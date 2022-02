La Haas sorprende tutti e presenta per prima la monoposto a effetto suolo 2022

Ultima in pista, prima a presentare virtualmente (senza averlo annunciato in precedenza) la monoposto 2022. Una interessante indicazione quella del team Haas per come potranno essere le vetture F1 di nuova generazione dotate di effetto suolo. La VF-22 porta la firma di un reparto tecnico che vede come punta Simone Resta . Come da regolamento, molto semplici appaiono le ali anteriori e posteriori, le pance sono decisamente strette e la monoposto appare molto sottile. Ci aspettiamo che tutte adottino tale profilo.

I colori della nuova Haas non variano molto rispetto al 2021, con il bianco dominante e una elegante bandiera russa con una linea blu-rossa che sfila dall'anteriore verso il posteriore. Ovviamente in onore di Nikita Mazepin, o meglio, della familgia Mazepin che sostiene con forza economica importante la Haas e porta il colosso Uralkali. In casa Haas si prosegue con la coppia di ex rookie, Mick Schumacher e appunto Mazepin. Il tedesco già campione di F3 e F2 è risultato più consistente del compagno di squadra, ma non sono mancati gli errori, per entrambi. Tanti, troppi, che hanno finito per influire sul portafoglio del team. La Haas nel 2021 aveva di fatto rinunciato a investire più di tanto sulla copia del modello della monoposto 2020, limitandosi a un atto di presenza. L'unica cosa utile è stata quella di allevare Schumacher e Mazepin.

Con la VF-22 le cose, si augura il team principal Gunther Steiner, dovrebbero cambiare. Anche il proprietario Haas appare fiducioso: "E' il momento dell'anno in cui essere ottimisti", ha fatto sapere. L'ingegner Resta non ha nascosto che "La VF-22 rappresenta il progetto più complesso mai realizzato nella storia della Haas . Abbiamo messo assieme un gruppo di lavoro parzialmente nuovo e tutto il procedimento di sviluppo lo considero un grande successo". Non resta che scoprire come si comporterà la Haas 2022 nei primi test del 23-25 febbraio a Barcellona e vedere se Schumacher e Mazepin compiranno assieme alla monoposto un salto di qualità.