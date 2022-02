La McLaren conferma Norris fino alla stagione 2025. il 22enne inglese ha disputato 60 GP con una pole a Sochi 2021 e cinque podi

Un atto di fiducia, reciproco. La McLaren ha esteso l'accordo con Lando Norris fino al termine della stagione 2025. In occasione dello scorso GP di Monaco, Zak Brown aveva esercitato l'opzione contrattuale che aveva sul pilota britannico bloccandolo fino al 2024. Ma adesso si è raggiunta una intesa per proseguire assieme fino alla conclusione dell'anno seguente. Quella tra la McLaren e Norris è una lunga storia iniziata fin da quando il ragazzo campione della Eurocup Renault 2016 con il team Kaufmann è entrato nelle grazie di Brown. Norris lo ha ripagato vincendo il titolo europeo della F3 2017 con il team Carlin e risultando vice campione della F2, sempre con Carlin, nel 2018, battuto da George Russell. Nel frattempo, nell'agosto 2017 Norris aveva saggiato per la prima volta la McLaren in una più che positiva giornata di test a Budapest, ripetendosi a fine stagione a Yas Marina.

Inevitabile quindi, nel 2018, il debutto in F1 e da quel momento Norris ha dimostrato di non avere nulla di meno dei suoi giovani colleghi, leggi Russell, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon o il neo campione del mondo Max Verstappen. A oggi, il 22enne inglese ha disputato 60 Gran Premi ottenendo una pole a Sochi 2021 e cinque podi: quattro terzi posti (Spielberg 2020, Imola, Montecarlo, Spielberg Monza 2021) e un secondo posto a Monza 2021. "Ho valutato tutte le opportunità sul tavolo e sono convinto che la scelta di restare sia ancora l’opzione migliore per la mia carriera. Anche se nel 2022 dovessimo soffrire, nel giro di due o tre anni avremo tutte le carte per lottare per puntare al campionato del mondo. I dati che abbiamo sulla nostra McLaren 2022 sono confortanti, ma non sappiamo come hanno lavorato gli altri e a che punto sono. Vedremo, ma credo sia impossibile lottare con Red Bull e Mercedes già quest’anno alla luce delle enormi risorse che hanno come team”.