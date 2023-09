La vita di Yuki Tsunoda raccontata con un Manga. Serie di fumetti realizzata e messo all’asta da Catawiki

Il mondo della Formula 1 si fonde con l’arte dei manga in una collaborazione che racconta la vita del pilota Yuki Tsunoda. Catawiki ha infatti presentato un’esclusiva serie a fumetti in edizione limitata intitolata ‘The Yuki Trilogy’, che racconta la vita e le avventure della stella della Scuderia AlphaTauri. Dai suoi inaspettati inizi nelle corse fino ai momenti più personali fuori dal circuito, l’esclusiva serie a fumetti, autografata dal pilota, è disponibile dal 20 settembre al 1° ottobre all’interno di un’asta speciale su Catawiki. Realizzata dalla pluripremiata artista di manga Inko Ai Takita, sotto la voce narrante dello stesso Tsunoda, la trilogia offre uno sguardo intimo sulla carriera e sulla vita privata di Yuki Tsunoda. Il primo fumetto rivela che Tsunoda non si sarebbe mai aspettato di diventare un pilota, finché non si è messo per la prima volta al volante. Il secondo mostra il suo profondo orgoglio nazionale con un casco dal design unico, ornato da una foglia d’acero giapponese.

Il terzo fumetto si avventura invece fuori dalla pista, mettendo al centro alcune passioni del pilota, come la sauna e la ricetta del pollo che preparava sua mamma. «Osservare la mia storia attraverso un manga - ha raccontato Tsunoda - è un’esperienza nostalgica ed emozionante allo stesso tempo. È un nuovo sguardo sul mio percorso». «Reimmaginare l’avvincente viaggio di Yuki Tsunoda nel manga - ha invece detto l’artista Inko Ai Takita - è stata una sfida e un onore. L’essenza della sua storia, caratterizzata da passione, tenacia e resilienza, si percepisce in ogni pagina».

Oltre ai fumetti, i fan più appassionati e i collezionisti hanno la possibilità di acquistare su Catawiki cimeli esclusivi di Yuki Tsunoda, come i guanti autografati che utilizzerà nel prossimo Gran Premio del Giappone, le sue tute da gara autografate del 2021 e del 2022 e altri capi di abbigliamento da corsa autografati, oltre a oggetti pregiati provenienti dal magazzino della Scuderia AlphaTauri e della Scuderia Toro Rosso. Tra questi, anche un’auto da corsa originale Str5, una tuta da gara di Max Verstappen e molto altro. Una parte del ricavato dell’asta sarà devoluta alla fondazione no-profit Wings for Life, che si dedica alla ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale.