Lamborghini, Bortolotti e Caldarelli i primi due piloti per il WEC e l’IMSA

Lamborghini ha scelto: sono Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli i primi due piloti selezionati per il programma che condurrà nel 2024 la casa di Sant’Agata Bolognese a competere con una vettura LMDh nelle rispettive massime categoria dei campionati di durata WEC ed IMSA, la Hypercar e la GTP.

Come previsto, si tratta di due piloti già impegnati con Lamborghini e tutt’ora impegnati con le auto del Toro nei campionati GT. Saranno dunque loro due a curare la fase di sviluppo della vettura che, come è noto, sarà basata su un telaio Ligier e avrà un motore V8, parte integrante di un sistema ibrido la cui parte elettrica è standard, come previsto da regolamento. La grande novità è che le vetture LMDh potranno correre sia nel World Endurance Championship sia nell’americano IMSA e, oltre ad essere schierate da team ufficiali, potranno essere cedute anche a team clienti. È inoltre la prima volta che Lamborghini partecipa nelle massime categorie delle corse di durata con la possibilità di trionfare in competizioni quali la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring.

Mirko Bortolotti ha nel suo palmares un campionato italiano di Formula 3, un titolo mondiale di Formula 2 oltre a una vittoria nel campionato Blancpain GT Series (2017), la 24 Ore di Daytona (2018 e 2019) e la 12 Ore di Sebring (2019) in classe GTD al volante delle Huracán del GRT Grasser Racing Team, tutti con la Lamborghini. Attualmente è leader della classifica piloti nel DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) con la Huracán GT3 del team Grasser. Andrea Caldarelli, classe 1990 come Bortolotti, è pilota ufficiale Lamborghini dal 2017, anno nel quale ha dato il proprio contributo alla vittoria nel Blancpain GT Series in equipaggio con Bortolotti e Christian Engelhart sulla Huracán GT3 del Grasser Racing Team. Nel 2019 ha vinto la “tripla corona” del GT World Challenge Europe al volante della Huracán GT3 EVO del team Orange 1 FFF Racing (di cui è anche il team principal) in coppia con Marco Mapelli. Nel 2020 ha vinto la 24 Ore di Daytona in classe GTD con Paul Miller Racing e l’anno successivo ha vinto il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS con la Lamborghini del team K-Pax. Attualmente conduce lo stesso campionato con quattro vittorie su quattro disputate.

«Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare Mirko e Andrea – ha dichiarato Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport – come primi piloti per il programma LMDh. Entrambi hanno contribuito in modo fondamentale al raggiungimento di risultati storici per Lamborghini in ambito GT e l’inserimento nel progetto LMDh premia anche la continuità del loro impegno nella famiglia Squadra Corse. Sono sicuro che il loro talento ed esperienza saranno un valore aggiunto per essere competitivi nella classe regina dell’endurance». Entusiasta si è detto Mirko Bortolotti della conferma-promozione: «Sono estremamente felice di proseguire il mio percorso con Lamborghini e di includervi un emozionante nuovo capitolo. E sono grato a Squadra Corse tanto per aver reso possibile il progetto LMDh, quanto per la fiducia incondizionata nei miei confronti fin dal 2014. Rappresentare il marchio sul più importante palco dell’endurance racing e competere per la vittoria assoluta nelle grandi classiche di durata è sia un onore sia una responsabilità».

«Sono felicissimo di fare parte del programma, che è veramente fantastico – commenta Caldarelli – e in generale di questa nuova sfida di Lamborghini Squadra Corse. Già nel 2017, quando ho iniziato a correre per Lamborghini avevo l’obiettivo di coronare il mio sogno d’infanzia: correre con il mio marchio automobilistico preferito nelle gare endurance più prestigiose. Ho avuto la possibilità di correre al Circuit de la Sarthe nel 2022, vincendo entrambe le manche della Road to Le Mans con la Huracán GT3 ed era stato speciale. Non vedo l’ora di tornarci al volante di una LMDh: sono molto emozionato per questa nuova avventura e farò del mio meglio per portare tutta la mia esperienza in questo progetto e per conquistare nuovi e prestigiosi trofei».