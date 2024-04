Leclerc: «Red Bull competitiva a Suzuka, noi pronti a lottare. Il mio obiettivo immediato è vincere una gara»

«Su una pista come questa mi aspetto che la Red Bull sarà molto competitiva, soprattutto perché in Australia le gomme anteriori hanno sofferto di graining, cosa che non ci aspettiamo avvenga qui. Da parte nostra, sarà fondamentale rimanere concentrati in modo da essere pronti a lottare e sfruttare al meglio qualsiasi opportunità ci si presenti». Così Charles Leclerc prospetta quel che potrebbe accadere nel Gp del Giappone di domenica prossima, dove la Ferrari arriva sull’onda della doppietta a Melbourne.

«A Maranello abbiano fatto un ottimo lavoro perché la SF-24 è un chiaro passo avanti rispetto alla vettura dell’anno scorso - ha dichiarato il monegasco -. Nelle gare in Bahrain e Arabia Saudita, come squadra, abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile e in Australia abbiamo sfruttato al meglio il ko dei nostri avversari. Io non ho ancora vinto e questo è ancora il mio obiettivo immediato a breve termine, ma credo che abbiamo massimizzato il nostro potenziale».