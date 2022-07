Rally di Roma Capitale 2022, la madrina sarà la modella venezuelana Aida Yespica

Max Rendina ha aggiunto un ulteriore elemento vincente e affascinante. Madrina del Rally di Roma Capitale 2022 sarà infatti la modella venezuelana Aida Yespica. Modella di successo in Italia, Venezuela, Spagna e Stati Uniti, Aida Yespica è una delle bellezze di maggiore fascino in Italia ed è più volte salita alla ribalta sia per le sue partecipazioni televisive sia, recentemente, anche per l’esordio come cantante.

La sua partecipazione al Rally di Roma Capitale 2022 si concentrerà nell’imperdibile serata di venerdì 22 luglio che per la città di Roma assumerà contorni da mille e una notte.

Aida sarà presente a Castel Sant’Angelo per la cerimonia di partenza dalle 19:00, poi salirà su una supercar e percorrerà la Roma Parade per le vie del centro storico come i concorrenti fino alla prova spettacolo del Colosseo, dove sarà ospite d’onore nella VIP Lounge allestita accanto al tracciato di gara.

“Diamo un caloroso benvenuto ad Aida - ha commentato Max Rendina - Per questa decima edizione siamo onorati di poter contare sulla sua presenza, sarà sicuramente un piacere poterla ospitare nella stupenda ed imperdibile serata di apertura della decima edizione”.