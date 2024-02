Martin domina primo giorno di test a Sepang, 16° Bagnaia. Nono tempo per Marc Marquez, Aprilia con la nuova coda

Jorge Martin su Ducati è stato il più veloce nella prima giornata di test a Sepang: il pilota Pramac ha fermato il cronometro in 1:57.951, precedendo Pedro Acosta (GasGas) e Fabio Quartararo (Yamaha). Marc Marquez ha chiuso col 9° tempo, 16° Francesco Bagnaia che in questo day 1 non si è concentrato sul time attack. Il campione del mondo della Ducati (scivolato al primo giro senza conseguenze) dovrebbe provare la nuova carena mercoledì 7 febbraio. Tra le tante novità viste in pista spicca il nuovo codone Aprilia.