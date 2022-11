Maserati, ecco i piloti per il debuto in FE: l'italo svizzero Mortara e il tedesco Günther. 9 successi in due

MODENA – Ultima scuderia in ordine di tempo, anche Maserati ha sciolto le riserve. L'italo svizzero Edoardo Mortara e il tedesco Maximilian Günther sono i piloti con i quali il Tridente debutta in Formula E e torna così alle competizioni agonistiche portando per la prima volta un marchio italiano nel campionato elettrico. Per completare la griglia della nona stagione, quella che apre l'era delle monoposto Gen3, manca ora un solo nome: quello della seconda guida della McLaren. Fra gli “indiziati” c'è Oliver Turvey, uno dei senatori del campionato elettrico e non più sotto contratto con la Nio.

Maserati, formalmente un costruttore, anche se nei fatti si avvale di competenze e tecnologie mutuate dalla Ds (che ha affidato all'italiano Eugenio Franzetti la direzione della divisione Performance) nell'ambito delle dinamiche del gruppo Stellantis, ha avviato una collaborazione con il team monegasco Msg Racing che fino allo scorso campionato era cliente di Mercedes e con le cui vetture aveva ottenuto grandi risultati.

Il marchio italiano è ambizioso e ha bisogno della visibilità planetaria del campionato per richiamare l'attenzione degli appassionati metropolitani sulla propria gamma Folgore, quella elettrica. Mortara, 35 anni, ha esordito in Formula E nel 2017 salendo sul podio (2°) già alla seconda gara. Finora ha vinto 6 ePrix (13 podi in totale) ottenendo anche il titolo di vice campione del mondo nella settima stagione. Nell'ultima ha chiuso terzo assoluto. «In quanto italo-svizzero, rappresentare il brand Maserati nel suo ritorno al motorsport a livello internazionale sarà per me un grande onore», ha dichiarato Mortara.

Günther aveva fatto bene con la Bmw i Andretti, ma ha poi faticato (un eufemismo) con il passaggio alla Nissan riuscendo a raccogliere solo risultati marginali. Oggi 25enne, il tedesco è il più giovane vincitore di una gara di Formula E. Ha debuttato nel dicembre del 2018 nel circuito elettrico e finora ha conquistato tre successi, il primo alla tredicesima partenza a Santiago del Cile. «Ho grande ammirazione per il team e per i risultati ottenuti nelle ultime stagioni – ha commentato Günther - Sono stati difficili da battere e meritano il loro attuale titolo di vice-campioni del mondo. Essere parte del ritorno del marchio Maserati nelle corse, in collaborazione con Msg Racing, è per me un grande onore e sono veramente impaziente di costruire qualcosa di straordinario insieme».

«La Formula E è più di una semplice serie di gare – ha dichiarato Giovanni Tommaso Sgro, capo di Maserati Corse - Per noi si tratta di una piattaforma competitiva in grado di portare nuove tecnologie per accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre performanti auto stradali». Le monoposto Maserati debutteranno l'11 dicembre a Valencia, dove fino al 14 si svolgeranno i tradizionali test ufficiali che anticipano l'apertura del campionato, in programma il 14 gennaio a Città del Messico.