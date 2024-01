Mercedes, la nuova W15 svelata il 14 febbraio. Wolff rinnova fino al 2026: «Rischio di annoiarmi, non di bruciarmi»

La nuova Mercedes-Amg F1 W15 E Performance, l’auto del 2024 del team di F1, sarà svelata mercoledì 14 febbraio tramite un evento di lancio digitale trasmesso in diretta da Silverstone. Lo ha annunciato il team tedesco in una nota sul proprio sito ufficiale. Il lancio della W15 potrà essere seguito attraverso i canali social della scuderia. Il boss della scuderia di Formula 1 della Mercedes Toto Wolff ha annunciato di aver firmato un contratto triennale per prolungare il suo mandato alla guida del team tedesco che guida dal 2013. Lo ha rivelato lui stesso dopo un incontro con Ineos, azionista al 33% della scuderia, e la casa madre Mercedes-Benz. «Non cercherò di mantenere una posizione in cui penso che qualcuno farà meglio di me - ha detto al Daily Telegraph - Alla fine abbiamo deciso tutti e tre: continuiamo.

Per me il rischio è sempre più quello di annoiarmi che di stancarmi. Per questo raccolgo le sfide che oggi ci si presentano, anche se a volte sembrano molto, molto difficili da gestire», ha detto ancora Wolff. Sotto la sua guida, la squadra tedesca ha vinto il campionato del mondo costruttori otto volte di fila, tra il 2014 e il 2021. La Mercedes ha concluso la stagione 2023 dietro la Red Bull, con il suo pilota di punta Lewis Hamilton che è arrivato terzo. «In fin dei conti, come azionista, voglio il miglior ritorno sull’investimento. E il miglior ritorno sull’investimento è la vittoria», ha commentato il capo della scuderia Mercedes ai media britannici. L’annuncio mette fine alle speculazioni sul futuro di Wolff alla Mercedes. La scuderia della Stella ha inoltre confermato lunedì che le sue nuove auto per il 2024, guidate da Lewis Hamilton e George Russell, saranno svelate a Silverstone il 14 febbraio.