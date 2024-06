Mondiale Rally, dal 2025 entra in calendario l'Arabia Saudita. Fia annuncia accordo decennale

La FIA ha annunciato l'accordo decennale con l'Arabia Saudita per portare il mondiale rally in Medio Oriente dal 2025, riprendendo una collaborazione che era iniziata con il Jordan Rally del 2011. La comunicazione è stata effettuata nel corso della tappa italiana del WRC, in Sardegna. Con questa nuova gara il calendario del mondiale rally si arricchirà di un evento che porterà i piloti a cimentarsi con superfici che vanno dalla roccia vulcanica al terreno sabbioso del deserto, correndo in condizioni mai incontrate in precedenza.

Inoltre, l'approdo del WRC consacra l'Arabia Saudita come territorio capace di ospitare una moltitudine di eventi sportivi internazionali tra cui il Rally Dakar, la Formula 1, il calcio ed il golf. «Siamo entusiasti dell'opportunità di tornare in Medio Oriente, in un paese con una gloriosa tradizione di rally - ha affermato Jona Siebel, WRC managing director - ogni giorno offrirà sfide molto particolari ai piloti e metterà in risalto tutto ciò che l'Arabia Saudita ha da offrire, dai paesaggi urbani al deserto e dalle montagne all'oceano».