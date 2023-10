Moto d’acqua, si assegnano a Civitavecchia i titoli italiani. In programma dal 6 all’8 ottobre la quinta e ultima tappa

Si conclude a Civitavecchia, dal 6 all’8 ottobre 2023, il Campionato Italiano Moto d’Acqua. La quinta e ultima tappa assegnerà i titoli tricolori e si preannuncia per questo molto combattuta. Il Grand Prix Civitavecchia Aquabike è organizzato da H2O Eventi e Csr Promotion sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. - C.O.N.I.

La gara sarà ospitata nella cornice del Porto Storico di Civitavecchia, al Varco Fortezza, un vero e proprio anfiteatro dal quale si potranno vedere da vicino gli oltre 100 piloti iscritti provenienti da tutta Italia. L’appuntamento con le moto d’acqua è inoltre arricchito dalla concomitante fiera nautica “Vivere il Mare”, in programma a Civitavecchia dal 5 all’8 ottobre a piazza della Vita, al Forte Michelangelo e al Porto Storico.

“Sono estremamente contento di poter evidenziare come il campionato 2023 si sia svolto positivamente e di come tutti gli eventi siano perfettamente riusciti nel pieno della sicurezza e del valore agonistico. Faccio agli organizzatori di Civitavecchia i miei sinceri auguri affinché questa gara segni la degna chiusura di un fantastico Campionato Italiano Moto d’Acqua com’è stato stato quello del 2023”, dichiara Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica.

Nella giornata di sabato 7 ottobre il programma della manifestazione prevede dalle ore 9,15 le prove libere con le batterie di qualificazione, a cui seguiranno dalle 11,45 alle 14,00 le prime manches. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 15,00. Alle 20.30 sono previste le premiazioni dei “Titoli mondiali, europeo e italiano Campionato Moto D’Acqua Edizione 2022”.

Domenica 8 ottobre la giornata si apre alle 9.00, sempre con le prove libere seguite dalle seconde manches (10.30 -13,30). Dalle 14,30 si disputeranno le manches finali, al termine delle quali saranno premiati i vincitori di tappa e quelli degli ambiti titoli italiani di categoria.

Le categorie in gara sono Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e Ski Giovanile, mentre le classi sono 21: per la Runabout: F1, F1 Veterans, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski: F1, F1 Veterans, F2, Ski Open e Ski Superjet; per l'Endurance: F1 ed F2; per la Spark Giovanile: 12-14 anni (maschile e femminile) e 15-18 anni (maschile e femminile); per la Ski Giovanile: 12-14 e 15-18. per il Freestyle: Freestyle Pro.