MotoE, Tulovic in prognosi riservata e condizioni stabili dopo la caduta in gara al Mugello

Prognosi riservata e condizioni stabili per Lukas Tulovic, coinvolto stamani in un incidente nel corso del primo giro di gara 1 di MotoE al circuito del Mugello, a Scarperia (Firenze). E' quanto si apprende sulle condizioni del pilota tedesco, portato in elicottero al policlinico fiorentino di Careggi dove ora è ricoverato al trauma center. Sempre da quanto appreso Tulovic nella caduta ha riportato un politrauma.

«Dopo la caduta in gara 1 di MotoE al Mugello, Lukas Tulovic era rimasto privo di sensi per alcuni minuti: immediato stop della gara e trasferimento del pilota tedesco all'ospedale Careggi. Gli esami hanno riscontrato una piccola perforazione a un polmone e una commozione cerebrale. Il pilota dovrà restare in ospedale a Firenze tutta la notte e domani potrà tornare a casa». E' quanto informa su Instagram Liqui Moly Husqvarna Intact Gp, il team di Tulovic che questa mattina è caduto alla curva Bucine dell'autodromo del Mugello.