MotoGp, cancellato il GP d'India in programma a fine settembre. Tornerà nel marzo 2025

Fim, Irta e la Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione per il 2024 del Gran Premio dell'India, aggiungendo che il motomondiale tornerà al Buddh International Circuit nel marzo 2025, «quando si prevede che le condizioni meteorologiche saranno ottimali sia per gli spettatori che per i piloti», spiega una nota. La decisione è stata presa «su indicazione del governo dell'Uttar Pradesh». L'appuntamento era in programma nel fine settimana del 21-22 settembre.