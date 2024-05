MotoGp, il Gp del Kazakistan rinviato da giugno a settembre, nelle date liberate dalla cancellazione del GP in India

La gara che inaugura l'arrivo del motomondiale in Kazakistan non si correrà più a giugno, ma nel fine settimana dal 20 al 22 settembre, liberato dalla cancellazione del GP in India. Lo hanno comunicato i vertici del motomondiale, spiegando che «le inondazioni in tutta la regione hanno causato il rinvio dell'evento». Il circuito Sokol International Racetrack ospiterà quindi la prima tappa asiatica del calendario MotoGP️ 2024.