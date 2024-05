Martin o Marquez nel 2025? Ducati sfoglia la margherita. E a fine stagione si ritira Aleix Espargaro

La scelta per il futuro compagno di Francesco Bagnaia nel team ufficiale Ducati e l'emozionante annuncio del ritiro di Aleix Espargaro a fine stagione hanno tenuto banco nella conferenza stampa dei piloti MotoGP al Montmelò, dove si corre la sesta gara dell'anno. Un sedile per tre, quello del mezzo più performante del lotto: oltre ad Enea Bastianini, che punta alla conferma, in lizza Jorge Martin e Marc Marquez. Martin guida una Desmosedici del team Prima-Pramac di fatto sovrapponibile alla versione factory, mentre Marquez corre con il team Gresini e la versione 2023. «I risultati qui (in Catalogna, ndr) non credo cambieranno la decisione finale - ha detto Martin - E' normale che Ducati debba guardarsi intorno e capire di cosa ha bisogno. Aspettiamo, non so cosa succederà ma continuerò a fare il mio lavoro al 100%". «So che è la decisione più difficile per Ducati - ha commentato Bastianini - Al momento la mia sella non è scomoda, la moto va ancora meglio dello scorso anno, su tutti i tracciati. So che anche gli altri pretendenti sono velocissimi, ma io ci spero. Comunque penso che al Mugello la decisione verrà svelata».

A proposito della moto che vorrebbe nel 2025, dopo il secondo posto di Le Mans Marquez aveva detto «non mi importa la marca o il colore, purché abbia gli ultimi aggiornamenti». «Ducati è la migliore e ha più potenziale su tutte le piste, per questo ho preso la decisione di andare nel team Gresini - ha aggiunto oggi l'otto volte campione del mondo - Piano piano sto tornando a un buon livello, ma se si vuole combattere per il mondiale è più facile con una moto ufficiale. So che Ducati sta cercando la soluzione migliore, io so cosa voglio e di cosa ho bisogno per essere veloce. Se sono veloce in pista avrò più opzioni». Ha il posto assicurato Bagnaia, che può pensare solo alla prossima gara. L'anno scorso il campione del mondo rimase coinvolto in una terribile caduta al via, quando fu investito dalla moto di Binder: «L'incidente del 2023? Non mi condizionerà.

Le Aprilia - si aspetta - sono le moto da battere.". Aprilia che nel 2025 dovrà sostituire Aleix Espargaro, che ha ufficializzato il ritiro. «Fisicamente mi sento ancora competitivo, ma la mia testa mi dice che devo stare un po' con la famiglia. Grazie ad Aprilia, gli ultimi due anni sono stati un sogno» ha spiegato il pilota spagnolo, che il prossimo 30 luglio compirà 35 anni e corre dal 2017 nella massima cilindrata con la casa veneta, con un bottino di tre GP vinti (Argentina 2022, Silverstone e Barcellona 2023), una vittoria nella sprint (Barcellona 2023), oltre alle tre pole e 10 podi.