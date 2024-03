Mourinho a Portimao sventola la bandiera a scacchi e va in visita alla Ducati: «In estate voglio allenare»

Josè Mourinho in visita al box Ducati. Il tecnico portoghese è l’ospite d’onore del Gp del Portogallo a Portimao, incaricato di sventolare la bandiera a scacchi dell’arrivo. L’ex Roma ha abbracciato Pecco Bagnaia prima del via, ha postato per una foto con la Rossa n.1, ha scambiato qualche parola con Bastianini. E poi ha parlato del passato e anche del suo futuro. «Nel mio divorzio dalla Roma non c’è nulla di strano, certo un allenatore che gioca due finali... è l’unica cosa strana. Ora sono fermo, ma in estate voglio tornare ad allenare», ha detto a Bola «Il Bayern? Non c’è nulla ora. Un club portoghese? Nel calcio mai dire mai, io voglio allenare, e intendo ovunque». A chi gli chiedeva di Tiago Pinto, l’ex dg Roma, Mourinho ha risposto secco: «Non leggo quel che dice, non mi interessa. E non è possibile tornare a lavorare con lui...». Poi il passaggio al Team Gresini, per un rapido scambio di battute con Marc e Alex Marquez.