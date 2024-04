Net Zero sin dall'inizio: la FE pubblica il rapporto sulla sostenibilità della Stagione 9

In occasione della Giornata della Terra, la Formula E ha pubblicato il suo Rapporto di Sostenibilità per la Stagione 9, mantenendo la sua posizione di sport piu sostenibile al mondo e festeggiando i 10 anni a zero emissioni di carbonio. La stagione 9 ha segnato un altro anno fondamentale per il campionato interamente elettrico, riducendo le emissioni per gara del 41% rispetto alla Stagione 5 e aumentando del 140% la partecipazione al programma di diversita di genere FIA Girls on Track. Anche le emissioni del trasporto merci sono state ridotte del 41% grazie all'ottimizzazione del calendario delle gare, delle rotte di trasporto e dell'utilizzo di biocarburanti in collaborazione con il partner ufficiale DHL, mentre il programma FIA Girls on Track e stato aperto a 1.080 ragazze nelle universita e nelle scuole.

Questi risultati sono stati riconosciuti in tre importanti classifiche indipendenti sulla sostenibilita che il campionato ha raggiunto, tra cui il Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS), il Sustainable Motorsport Index (SMI) e il Sustainable Championships Index (SChI(tm)). Sulla base dei suoi programmi di sostenibilita, tra cui quello di essere il primo sport globale a zero emissioni di carbonio fin dall'inizio, il campionato e diventato anche il primo sport al mondo ad allinearsi allo standard internazionale per la neutralita del carbonio (PAS 2060) nel giugno 2023, per garantire i piu alti standard di responsabilita e credibilita.

La serie ha contribuito, inoltre, alla missione dell'Unicef di avere un impatto positivo su 2,5 milioni di bambini e giovani attraverso il suo fondo per un ambiente sano e sicuro, oltre a investire piu di 110.000 euro in progetti comunitari nelle citta ospitanti e a coinvolgere direttamente 13.400 bambini e adulti in 86 universita, scuole, associazioni di beneficenza e gruppi comunitari. L'ultimo Rapporto di sostenibilita dimostra che Formula E e leader mondiale nella sostenibilita grazie all'eredita positiva che lascia in ognuna delle citta in cui gareggia. Il campionato ha ormai ridotto al minimo le proprie emissioni seguendo le raccomandazioni e gli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite.