Nuovo sistema di tracking nel rally e procedure di partenza nel kart, a "scuola" dall'Aci 74 direttori di gara in due giorni

ROMA – Aci Sport ha scelto un nuovo sistema di tracking per le gare di rally: «Offrirà a tutti i direttori di gara uno strumento molto performante, ma che richiederà anche molta attenzione e specializzazione per garantire la miglior sicurezza agli spettatori e a tutto il personale», ha sintetizzato Lucio De Mori, presidente di Automobile Club Belluno e direttore di gara del Rally d’Italia, la prova iridata che si corre tra fine maggio e i primi di giugno in Sardegna.

De Mori ha coordinato il corso che ha coinvolto 50 direttori di gara non solo del rally, ma anche delle competizioni in salita e del kart provenienti da tutta Italia e che si è tenuto presso le sale dell’Automobile Club d’Italia in via Marsala a Roma. Fabrizio Fondacci, direttore di gara internazionale del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che il 13 e 14 aprile prossimi ospiterà per la prima volta gli ePrix italiani di Formula E (il tracciato cittadino dell'Eur non è più stato considerato adeguato alle prestazioni delle monoposto Gen3), e Graziano Basile, direttore di gara internazionale per rally e salite, hanno illustrato le novità previste dalla normativa con l’obiettivo di uniformare i documenti, parlando anche dell’interazione e della modifica degli aspetti organizzativi per renderle conformi alla normativa vigente.

Il ciclo formativo è stato completato da Alessandro Ferrari, direttore di gara internazionale, e Franco Leoni, commissario sportivo nazionale e componente del gruppo ufficiali di gara, che hanno analizzato assieme ai colleghi le procedure di partenza e di sicurezza relative alle competizioni kartistiche.

A fare il bilancio del fine settimana di aggiornamento è stato Raffaele Giammaria, direttore della Specialist Motorsport Academy: «Sono stati due giorni molto importanti che Aci ha voluto realizzare in collaborazione con l’Academy per fare formazione a una figura professionale, come quella del direttore di gara, che ricopre una particolare importanza nell’ambito della gestione sportiva», ha spiegato il manager. Tra sabato e domenica si sono ritrovati a Roma 74 direttori di gara (sabato era toccato a quelli della velocità in circuito), mentre sul circuito di Vallelunga hanno “lavorato” 41 medici estricatori. «Siamo all’anno zero, ma siamo partiti con questa formazione che è molto importante e che ci riempie di soddisfazione per i contenuti didattici e la partecipazione e che ci fornisce spunti per migliorare l’offerta didattica», ha concluso Giammaria.