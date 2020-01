Rally, Ogier al comando del Montecarlo, spaventoso incidente di Tanak

MONTECARLO – Doppio avvicendamento in testa alla prova inaugurale del World Rally Championship 2020. Sébastien Ogier (Toyota Yaris) va al secondo riposo al comando della gara di Monte Carlo con un margine di 1,2 secondi sul compagno di squadra Elfyn Evans, primo per 4 stage, che a sua volta era subentrato alla guida a Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé).

La giornata di venerdì è stata “vivacizzata” da una incredibile uscita di strada del campione del mondo in carica Ott Tänak, al suo esordio ufficiale con la scuderia coreana. Dopo le prime tre cronometrate l'estone era quarto ad una decina di secondi da Evans. Ripreso dalle telecamere, Tänak è finito fuori dalla striscia d'asfalto in un punto apparentemente non troppo difficile, ma nel quale le andature sono elevate. Sia l'iridato sia il co-pilota Martin Järveoja se la sono cavata solo con un grande spavento. L'incidente è avvenuto praticamente a metà del percorso, al chilometro 9,2 di 20,68.

Neuville ha spiegato di aver alzato il piede dell'acceleratore e probabilmente è in quel punto che ha accumulato i quasi 9'' di ritardo che gli sono costati la testa a vantaggio di Evans. Ogier, vincitore delle ultime sei edizione del Rallye Monte Carlo, ha poi superato il belga nel primo stage del pomeriggio ed ha scavalcato anche il britannico al termine dell'ultimo.

Alle spalle del terzetto che occupa il podio virtuale racchiuso in appena 6,4'' si sono insediati Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé), che accusa già quasi un minuto e sette secondi di ritardo da Ogier, Esapekka Lappi (Ford Fiesta M-Sport) a poco meno di due minuti e Kalle Rovanperä con la terza Yaris (2:20'' da recuperare a Ogier). Il giapponese Takamoto Katsuta è ottavo con la quarta macchina giapponese, ma viaggia a 5 minuti e 18 secondi dalla testa. Eric Camilli è il primo del Wrc2 con la Citroen C3 R5. Sabato sono in programma quattro soli stage per un totale di 75,2 chilometri.