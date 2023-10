Pirelli continua a mettere “le scarpe” alle monoposto di F1. Sarà fornitore esclusivo di pneumatici fino al 2027

MILANO - La Formula 1 ha selezionato Pirelli come fornitore esclusivo di pneumatici per il Campionato Mondiale e Global Tyre Partner fino al 2027, con un’opzione di estensione per un ulteriore anno. Lo si legge in una nota. Il produttore italiano ha assunto il ruolo di fornitore unico nel 2011 e al termine dell’ultimo accordo (inclusa una possibile proroga) sarà in F1 da 18 stagioni. Questo accordo, avviato con l’omologazione tecnica ricevuta dalla FIA lo scorso giugno e ratificato dal Consiglio Mondiale della FIA, nomina Pirelli come fornitore unico del FIA Formula One World Championship e dei campionati Formula 2 e Formula 3, precisa il gruppo in una nota. Pirelli è anche un partner globale nella promozione dell’automobilismo non solamente in pista e ha realizzato progetti rivolti alla crescita della prossima generazione di giovani piloti in tutte le diverse serie propedeutiche - nello specifico, la Formula 2 e la Formula 3.

Inoltre, ricorda la nota, «supporta inoltre gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti da Formula 1, che si è impegnata a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. L’azienda è in prima linea nella ricerca e nello sviluppo - insieme a FIA e Formula 1 - di nuove soluzioni sia a livello sportivo che tecnico, a sostegno del lavoro già svolto per ridurre le emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita di un pneumatico di Formula 1». E a partire dal 2024, tutti i pneumatici utilizzati negli appuntamenti del FIA Formula One World Championship saranno certificati dal FSC (Forest Stewardship Council), rendendo rracciabili le materie prime provenienti dalle foreste attraverso tutta la catena di fornitura e garantendo che le piantagioni da cui vengono ricavati i componenti naturali per i pneumatici siano gestite in modo da preservarne la diversità biologica e recare dei benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, favorendo al contempo la loro sostenibilità economica.