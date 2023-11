Porsche Supercup e Carrera Cup 2024, Aldo Festante punta al titolo: «Non voglio essere solo il miglior giovane, ma il migliore»

Dopo il calcio, i motori. Nella fattispecie il mondo Porsche. E’ partita da Villa Cariola a Caprino Veronese la scalata di Clivet - già sponsor e partner del Milan - al mondo della velocità. Ambizione e programmazione. Investimenti e ricerca. È una scommessa al volante: Aldo Festante. Sarà lui, classe 2000, pilota italiano di origine canadese, miglior giovane talento dello Scholarship Programme di Porsche 2023 a guidare la Porsche 911 GT3 Cup sia nel campionato Porsche Carrera Cup Italia 2024 che nel campionato Porsche Mobil1 Supercup 2024. L’obiettivo: puntare al titolo nella prossima stagione. Ieri sera sono stati svelati e presentati la vettura e il team dalla madrina, showgirl e conduttrice televisiva, Adriana Volpe, alla presenza di Valentina Albanese Motorsport & Porsche Experience Manager. Il progetto è ambizioso. Alla base una solida programmazione. Nulla è stato lasciato al caso. Clivet, azienda leader in Europa negli impianti di climatizzazione, ha deciso di affidarsi all’esperienza e alla professionalità del Team Dinamic Motorsport, una garanzia (all’attivo ben 5 titoli in 8 anni in Porsche Carrera Cup Italia, partecipa stabilmente alla Porsche Mobil1 Supercup come unico team italiano presente in maniera continuativa dal 2018.), e al supporto di Upper sky, gruppo Aliparma.

“Sono felicissimo e determinato - ha dichiarato Festante - Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e a gareggiare. Tutti per uno, uno per tutti. Insieme a Clivet e al Team Dinamic, sarebbe un sogno puntare al titolo già il primo anno. Non voglio essere solo il miglior giovane, ma il migliore. Spirito di squadra, grinta, determinazione, duro lavoro saranno le nostre stelle polari. Siamo consapevoli di avere grandi potenzialità. Siamo pronti per questa sfida appagante ed ambiziosa”. Entusiasta Stefano Bellò, a.d. di Clivet:“Premetto che l'auto non è elettrica, ma abbiamo comunque voluto siglare questo accordo di sponsorship per poter regalare ai progettisti e ai nostri partner e clienti un'esperienza ad alta velocità, una forte emozione come quella della guida in pista o della partecipazione alle gare Porsche, per stringere ancora di più il rapporto con loro. Abbiamo scelto Porsche, perché Clivet e il Team Dinamic Motorsport Porsche Carrera Cup Italia, seppur provenienti da due settori diversi, hanno molte affinità. La nostra e quella del Team Dinamic Motorsport Porsche Carrera Cup Italia sono infatti due squadre affiatate, due storie diverse, fatte di successi, nuove sfide, verso traguardi e obiettivi sempre più importanti”.