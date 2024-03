Prima presa di contatto per Vettel con il WEC, il tedesco ha percorso 581 km con la Porsche 963 LMDh ad Aragón

Sebastian Vettel ha completato il suo primo test al volante della Porsche 963 LMDh. Come annunciato nei giorni scorsi, il quattro volte iridato di Formula 1 si è recato in Spagna, sul circuito di Aragón, per effettuare una prima presa di contatto con l’Hypercar tedesca che ha recentemente conquistato la 1812 km del Qatar, gara inaugurale della stagione 2024 del FIA WEC. Il tedesco, per l’occasione, è stato affiancato dal team Porsche Penske Motorsport e dai piloti ufficiali.

Dopo le prove al simulatore, la regolazione del sedile e il breve test sul circuito prove Porsche di Weissach, Vettel è finalmente sceso in pista. Verso le undici di questa mattina, il tedesco si è calato nell’abitacolo della 963 LMDh numero 5, la vettura che nel Mondiale Endurance viene usata dal terzetto Matt Campbell, Fred Makowiecki e Michael Christensen, completando due doppi stint. Il trentaseienne nativo di Kerpen ha quindi inanellato 118 giri per un totale di 581 km senza riscontrare particolari difficoltà.

Al termine della sessione, un raggiante Vettel, ha così raccontato la sua esperienza: «È stato decisamente divertente guidare la Porsche 963 LMDh sul circuito di Alcaniz. Per prima cosa ho dovuto abituarmi alla vettura e trovare il mio ritmo. L’esperienza di guida è diversa per via del tetto sopra la testa, oltre che per il maggior peso e la differente gestione degli pneumatici. I piloti Porsche sono stati molto disponibili spiegandomi a fondo la vettura, questo mi ha reso tutto più facile».

Jonathan Diuguid, AD di Porsche Penske Motorsport, si è mostrato altrettanto soddisfatto: «Aragón è uno dei pochi circuiti in Europa dove possiamo correre 24 ore su 24 e ci offre l'opportunità di correre per 36 ore di fila in preparazione di Le Mans. Il lunghissimo rettilineo posteriore ci permette di raggiungere la velocità massima di oltre 300 km/h che vedremo anche sul Circuit de La Sarthe».

Diuguid ha poi proseguito: «Avere Sebastian Vettel qui è stata un'opportunità unica per il team. È un quattro volte Campione del Mondo di F1, ha un'enorme esperienza con i sistemi ibridi e di sicurezza sulle auto da corsa ad alte prestazioni. Avere il suo punto di vista sulla vettura fornendo un’indicazione sui nostri sistemi e sulle nostre prestazioni è stata un'opportunità unica. Siamo felici di averlo qui. È uscito dall'auto con un sorriso, il che è sicuramente positivo».

Porsche proseguirà anche domani la sessione di test sul tracciato spagnolo. Oltre ai già citati Campbell, Makowiecki e Christensen, ad Alcaniz sono presenti anche Kevin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor per accumulare chilometri ed esperienza in preparazione della prossima 24 Ore di Le Mans. In Spagna a guidare la 963 LMDh ci sarà anche Thomas Preining. Dopo aver preso parte ai Rookie Test in Bahrain, lo scorso novembre, il campione in carica del DTM proseguirà la presa di contatto con l’Hypercar tedesca in vista di un possibile impegno nella maratona di La Sarthe.