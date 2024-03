Rally Città di Foligno parla finlandese. La 3^ edizione vinta da Heykkila e Temonen con la Toyota Yaris GR R2

Il Rally di Foligno che si è corso nel week-end ha inaugurato la grande stagione dei rallies tricolori. Sono tre le serie al top volute dalla Federazione. La gara umbra, che ha registrato la vittoria dei finlandesi Heikkilä-Temonen con la Toyota Yaris GR R2 davanti al nostro Alberto Battistolli, aveva validità per il CIRT - Campionato Rally su Terra. Fra due settimane toccherà invece al Rally del Lazio aprire il T.I.R. il Trofeo Italiano Rally.

Ma intanto scatta la settimana del CIAR SPARCO, il Campionato Italiano Assoluto Rally, attesissimo e ricco di novità. Crescono di numero e di qualità gli avversari del campione in carica. Andrea Crugnola, che l’anno scorso ha vinto il titolo addirittura già a metà stagione dominando la scena con l’impeccabile Citroën C3 R2 della struttura che fa capo a Paolo Fabbri.

Ci sarà infatti anche nel CIAR SPARCO la nuova Yaris GR R2 iscritta ufficialmente da Toyota Motors Italia che ha ingaggiato il più navigato dei piloti tricolori, Gian Domenico Basso, più che mai deciso a fregiarsi del quinto scudetto che lo appaierebbe a un mito come Dario Cerrato.

Novità anche in casa dei coreani, torna infatti Hyundai Rally Team Italia con un programma sostenuto da Hyundai Motorsport, seguito dal punto di vista tecnico da Friulmotor, team che ha realizzato i programmi ufficiali della filiale nazionale dal 2021 ad oggi. La squadra friulana sarà supportata da Hyundai Motorsport Customer Racing e dal fornitore di pneumatici Michelin. La i20 N Rally 2 sarà guidata da Andrea Nucita navigato da Rudy Pollet e prenderà parte al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Sarà schierata anche una seconda i20 N Rally, che prenderà parte al Campionato Italiano Rally Promozione affidata a Liberato Sulpizio, navigato da Alessio Angeli e Mattia Cipriani. Il primo step dell’annata agonistica coinciderà con l’impegno al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tappa inaugurale del trofeo tricolore, in programma venerdì 15 e sabato 16 marzo.

“Sono entusiasta del programma e di correre con Hyundai – sono le prime parole di Nucita -. Sono sicuro che si svilupperà una collaborazione proficua con Hyundai Rally Team Italia, con Friulmotor, con cui ho già corso nel 2023 e con Michelin. So che ci saranno importanti sviluppi sulla macchina da parte di Hyundai Motorsport. L’obiettivo è risultare sin da subito competitivi e disputare una ottima stagione”. Nucita, catanese classe 1989, ha vinto con la i20 R5 della casa coreana l’edizione 2018 del Targa Florio. Nel suo palmares vanta il successo nel Campionato Italiano Produzione nel 2013 e l’affermazione nel Campionato Italiano 2 Ruote Motrice nel 2021.

“E’ un grande onore per me correre con la squadra Hyundai Rally Team Italia nel Campionato Italiano Rally Promozione – afferma dal canto suo Liberato Sulpizio -. Col supporto di Michelin e di Friulmotor, con cui ho preso parte a cinque gare nel 2023, cercheremo di migliorare

In corsa per un ruolo da protagonista anche Damiano De Tommaso che ricordiamo vincitore al Rally di Roma Capitale, con la nuovissima Citroen C3 Rally2 del Team Turbocar con i colori Pintarally Motorsport nella stagione 2024. Damiano De Tommaso sulla nuovissima Citroen C3 Rally2 del Te alle note Sofia D’Ambrosio. Grazie anche al prezioso supporto di Pirelli, parteciperà al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con 7 appuntamenti che prenderanno il via a partire dal Rally del Ciocco il 15-16 marzo, per poi passare al Rally Regione Piemonte, Targa Florio, Rally Due Valli, Rally Roma Capitale, Rally 1000 Miglia e Rally Sanremo.

Damiano nasce a Gallarate il 5 febbraio 1996. Ha alle spalle una brillante carriera iniziata a soli 8 anni nel mondo dei kart partecipando a gare di livello nazionale e ottenendo ottimi risultati.Nel 2011, all’età di soli 15 anni, debutta in una gara in salita con un Peugeot 106 FN2, auto costruita da lui stesso nell’officina di famiglia, classificandosi al 1° posto.Nel 2012 prende parte al progetto Rally Circuit Series (RCS), sequenza di rally in pista dove erano ammessi anche i minorenni di età maggiore ai 16 anni; Damiano è stato così il primo under 18 nella storia dei Rally italiani. Anche in questa occasione si fa riconoscere, vincendo il campionato con Renault Twingo R2B. Da questo momento i successi si susseguono e la sua crescita sportiva è inarrestabile. Visti gli ottimi risultati dell’esordio nel campionato del mondo WRC3 ottenuti nell’anno precedente, nel 2016 Damiano viene riconfermato dall’ACI Team Italia alla guida della sua Peugeot 208 R2B per lo stesso mondiale. Nel 2017 vince il Trofeo Peugeot, nell’ambito del Campionato Italiano. La vittoria gli consente di diventare pilota ufficiale Peugeot e nel 2021 Damiano ottiene il primo posto under 25 del CIR e il terzo posto assoluto nel Campionato Rally Asfalto, fino ad arrivare al 2022 quando nel campionato italiano assoluto rally si aggiudica il primo posto sia al Rally Targa Florio che al Rally di Roma Capitale consacrandosi vicecampione italiano. Dopo l'ottima prestazione estemporanea dello scorso anno al Rallye Sanremo, il pilota bellunese è pronto a lanciarsi a tutti gli effetti nel CIAR Sparco 2024 sulla Skoda Fabia Evo Rally2 di Delta Rally, affiancato da Mattucci.

E' nel Campionato Italiano Assoluto Rally che anche Nicola Sartor (EASI) correrà nel corso del 2024. Il pilota bellunese sarà al via del campionato su una Skoda Fabia Rally2 evo di Delta Rally: accanto a sé avrà il navigatore Lorenzo Mattucci e monterà pneumatici Pirelli.

Sartor, 28 anni, ha dato il via alla sua carriera nel 2014 e in quell’anno vinse la categoria ACI Rally Italia Talent nell’ambito del Motor Show bolognese su una Peugeot 208 R2. L’anno successivo vinse la classe R2B al Rallye San Martino di Castrozza e Primiero in coppia con Pietro Elia Ometto, futuro tre volte campione italiano, mentre nel 2016, nel 2017 e nel 2018 corse in Germania l’ADAC Opel Rallye Cup. In quell’anno colse il suo primo podio assoluto al Rally Città di Scorzè, dove correva anche per la prima volta in R5: guidò una Hyundai i20. Nel 2020 vinse la classe R2B e l’Under 25 al Rally Città di Scorzè, mentre nel 2022 tornò a salire sul podio al Rally Internazionale del Casentino. L’anno scorso Sartor ha vinto le sue prime due gare in carriera, il Rally Bellunese ad aprile e il Rally di Castiglione Torinese a luglio, mentre salì per la prima volta su un podio del Campionato Italiano Assoluto Rally concludendo al terzo posto il Rallye Sanremo.

Nicola Sartor:“Ringrazio Carlo Colferai e Delta Rally per essersi fatti in quattro con l’obiettivo di permettermi di competere nel Campionato Italiano Assoluto Rally: grazie anche a tutti i miei partner e a Pirelli. Correrò con Lorenzo Mattucci, che pur avendo solo dieci gare in carriera è davvero molto bravo: l’anno scorso abbiamo corso due gare insieme, vincendo il Rally di Castiglione Torinese e chiudendo terzi il Rallye Sanremo. Il nostro obiettivo quest’anno è quello di crescere prova dopo prova: sappiamo che sarà difficile, ma cercheremo di ridurre il gap dagli avversari il più velocemente possibile. Vogliamo ben figurare nel Campionato Italiano Rally Promozione. Tutte le gare, tranne Sanremo, saranno nuove per noi e questa sarà sicuramente una difficoltà in più”.

Una grande opportunità attende Mattia Scandola che a partire dal 15-16 marzo con il Rally il Ciocco e Valle del Serchio affronterà quest’anno il suo primo programma nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con una vettura di categoria Rally2.

Il giovane pilota, che prosegue la lunga tradizione di una delle famiglie veronesi da corsa più vincenti di sempre, prenderà punti anche per il Campionato Italiano Rally Promozione, serie che si disputa all’interno degli appuntamenti del tricolore rally, e lo farà con una Škoda Fabia Rally2 Evo gestita da P.A. Racing, gommata Pirelli.

Dopo l’esperienza nella GR Yaris Rally Cup 2023 conclusa con il secondo posto assoluto Under 25 e terzo di categoria Promotion, Scandola torna così a guidare una delle vetture della classe più performante, la Rally2, dopo l’Adria Rally Show 2020, il sorprendente Rally dei Nuraghi e del Vermentino 2021 e le altre esperienze alla Fiorio Cup 2022-2023 e al recente Bettega Tribute.

Questo programma, che vedrà Scandola continuare a vestire i colori della Scuderia Movisport, sarà il suo primo impegno completo con una Rally2 nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, una serie che quest’anno si preannuncia davvero infuocata con tanti piloti di spessore e un interesse crescente grazie al lavoro promozionale di ACI Sport, alla potenziata copertura televisiva e al seguito degli appassionati.

Il primo appuntamento sarà appunto al Rally il Ciocco e Valle del Serchio, round storico della serie che disputa tra Lucca e la Garfagnana su prove speciali mitiche della specialità: in questa occasione Scandola sarà navigato dal piemontese Nicolò Gonella. La stagione comprenderà altre gare molto popolari tra le quali anche il Rally Due Valli sulle strade veronesi dove Scandola sarà accolto dal consueto calore dei sostenitori di casa.

Mattia Scandola: “Sono molto contento di poter prendere il via di questa stagione con un programma così importante e devo prima di tutto ringraziare la mia famiglia, i tanti partners che ci supportano, Pirelli e Walter Nicola, P.A. Racing, in primis Alessandro Perico e Matteo Bottacin, che ci hanno permesso di mettere insieme questo progetto. Occorrerà partire con il piede giusto, cercare di portare a casa esperienza da ogni gara perché spero che questo impegno sia il primo di molti. Un grazie anche a Nicolò Gonella, che sarà sul sedile di destra: ha un’importante esperienza nelle gare del CIAR e questo sarà un grande aiuto per il mio processo di apprendimento. Non vedo l’ora di iniziare”.

Calendario Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024*

15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio

12-13 aprile | Rally Regione Piemonte

10-11 maggio | Rally Targa Florio

26-29 maggio | Rally Due Valli

26-28 luglio | Rally di Roma Capitale

13-14 settembre | Rally 1000 Miglia

18-19 ottobre | Rally Sanremo

Tra le ragazze, la serie tricolore vedràRachele Somaschini impegnata in un programma completo su Citroen C3 Rally2. In occasione della gara di debutto - il Rally del Ciocco - diverse iniziative organizzate per Rachele dal Comune di Castiglione della Garfagnana (LU).

Rachele Somaschini inizia la stagione sportiva 2024 sempre sulla Citroen C3 Rally2 di RS Team, gestita da FPF Sport, e affiancata alle note da Fabio Salis o Nicola Arena nei vari appuntamenti.

La Campionessa Italiana Femminile ha deciso di misurarsi nuovamente con la massima serie tricolore - che offre sempre gare altamente selettive e di grandissimo richiamo - anche perché, per ragioni di salute, i suoi impegni sportivi di quest’anno verteranno prevalentemente sull’Italia.

Rachele infatti, affetta da fibrosi cistica dalla nascita, in quest’ultimo periodo ha dovuto sottoporsi ad una serie di terapie particolarmente impegnative dal punto di vista fisico, e che dovranno essere proseguite per via orale nei prossimi dodici mesi. E’ stato quindi preferibile, anche dietro parere dello staff medico che segue la pilota, concentrare gli sforzi in un ambito più facilmente gestibile e compatibile con queste esigenze.

Il Rally del Ciocco e Valle del Serchio, in programma il 15 e 16 marzo prossimi, che si snoda sulle aspre montagne della Garfagnana (LU), , sarà pertanto la prima gara da affrontare per Rachele, affiancata da Fabio Salis sul sedile di destra.

In coincidenza con l’appuntamento di debutto del Campionato, il Comune di Castiglione della Garfagnana ha organizzato una serie di iniziative per il pubblico che vedranno Rachele Somaschini protagonista.

In particolare, questo il programma della serata di mercoledì 13 Marzo a Castiglione della Garfagnana (Piazza Vittorio Emanuele II):

ore 20,30: Reveal livrea della Citroen C3 Rally 2 (trasmesso live anche sui canali social Facebook e Instagram di Rachele Somaschini)

ore 21,00: Presentazione del libro autobiografico “Correre Per Un Respiro”, presso la Sala Consiliare del Comune

ore 22,00: Inaugurazione della mostra fotografica su Rachele Somaschini, nella Torre dell’Orologio

“Non vedo l’ora di risalire in macchina - commenta la pilota lombarda - visto che questi ultimi due mesi spesi prevalentemente per curarmi sono stati pesanti. Le gare del Campionato Italiano sono tutte molto impegnative e combattute, quindi appena possibile ho ripreso ad allenarmi seriamente per farmi trovare pronta e spero di poter dire la mia”.

“Oltre a rappresentare un Campionato di alto livello tecnico, aggiunge Rachele - , il tricolore gode di ampia visibilità e promozione, offrendo quindi anche un validissimo palcoscenico per far conoscere il mio progetto #CorrerePerUnRespiro - che oggi è anche un libro solidale - destinato a sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. A questo proposito ringrazio moltissimo il Comune di Castiglione della Garfagnana per l’attenzione che ha dedicato alla mia iniziativa. Voglio poi esprimere tutta la mia gratitudine ai miei sponsor principali Prima Assicurazioni, Bardahl e Mapei che, rinnovandomi la loro fiducia, mi permettono di prendere parte a questa nuova stagione sportiva, e un grazie ai miei partner tecnici, sempre di grande supporto.

Conto di poter ampliare i miei programmi più avanti, magari con qualche spiraglio più internazionale - conclude Rachele - il che potrebbe comportare scelte alternative per una o due gare di Campionato Italiano, ma lo valuteremo poi, in base alle mia situazione di salute e ai risultati“.

Per finire Simone Campedelli. Il due volte Campione Asfalto tornerà nella massima serie tricolore dopo 5 anni. A bordo della Skoda Fabia RS di Step Five Motorsport gommata Pirelli avrà al suo fianco Tania Canton.

“Abbiamo un conto in sospeso con il CIAR Sparco”. Così già ad ottobre Simone Campedelli, avvolto nel tricolore dopo la conquista del secondo titolo Asfalto, aveva buttato un primo indizio sul 2024; ma ora è ufficiale. Dopo 5 anni il pilota cesenate tornerà infatti nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, massima serie rallystica tricolore, forte dell’esperienza accumulata e di una squadra rodata e vincente. Con le note della fedele Tania Canton infatti Campedelli vestirà i colori di Orange1, che tante soddisfazioni gli hanno già regalato, tinte che addobberanno anche la Skoda Fabia RS di Step Five Motorsport con la quale affronterà la stagione 2024. Gomme Pirelli, scuderia Island Motorsport, tutto è pronto e l’attesa per il Ciocco si fa elettrica:

“Sento un bell’entusiasmo attorno a questa stagione – commenta Campedelli – c’è febbricitante attesa e tanta tensione positiva. Nell’Assoluto ci sono gare prestigiose, che hanno fatto la storia del rallysmo italiano, con un numero e livello importante di avversari. Questo è un Campionato che ci è sempre piaciuto, una sfida dura ed ostica dove vogliamo tornare al meglio dopo quello che già abbiamo fatto. È bello, è giusto trovare nuovi stimoli”.

Torni con una consapevolezza diversa, maggiore rispetto al 2019? “Eravamo già consci di essere competitivi, da diversi anni – continua Campedelli – poi i campionati li vince sempre solo uno. Io ho iniziato a vincere già presto (il Trofeo Rally Terra nel 2007 ndr), poi per un periodo non è arrivato nulla ed infine negli ultimi due anni ho fatto molto bene, con due titoli. Siamo consapevoli delle nostre possibilità e siamo più consci delle nostre forze: abbiamo fatto tanta esperienza, tra MRF, Ford, Europeo. Sono situazioni che ti lasciano una forma mentis diversa, più matura”.

L’anno scorso per il cesenate si è chiuso con uno strepitoso Rally Città di Bassano, la vittoria di un titolo tricolore combattuto fino alla fine che ha riacceso la scintilla del Campione proprio nell’ultimo appuntamento. Ci potremo aspettare un Campedelli così aggressivo e cinico in tutte e 7 le gare?

“Considerando anche il livello degli avversari non credo che sia facile affrontare tutti gli appuntamenti come una finale, ma bisogna essere furbi e raccogliere punti, sempre; poi nel momento decisivo attaccare ed essere pronti per portare a casa il massimo. Ora sono maturato molto rispetto al passato: una volta andavo solo full-attack, ora penso sempre a portare la nave in porto ed a cogliere l’occasione quando c’è. Non mi aspetto niente da questo 2024, voglio salire in macchina divertendomi e vivendomi tutto quel che c’è dietro”. Tra preparazione della stagione, ricerca di sponsor e fondi, comunicazione, livrea, Campedelli in questo momento è pienamente nel suo mondo: “quello che mi piace fare, quello che farei sempre. Quindi torno non con l’idea di essere il più forte, ed il risultato sarà solo la conseguenza del lavorare bene”.

Tra tutte la gare sicuramente la Targa Florio, con quella dolce vittoria del 2019, ha un posto speciale per te. “Sì, la Targa in primis ed anche il Sanremo sono le gare che aspetto di più. Entrambe hanno una storia che neanche a dirlo. Il Sanremo però non l’ho ancora vinto e ci sono andato vicino. Poi quando ero piccolo con la mia famiglia andavamo a vederlo tutti assieme, a bordo strada, era un momento di condivisone che mi porto dentro – e chiude sorridendo – mi piacerebbe vincerlo”.

BB Competition ha aggiunto un ulteriore tassello alla “campagna tricolore 2024”: la scuderia spezzina ha perfezionato l’accordo con Gianandrea Pisani per la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il pilota versiliese, campione in carica nel confronto a due ruote motrici, cercherà il prestigioso bis interpretando la Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione e curata in campo gara da Lion Team, vettura che – grazie alla partnership con Lunigiana Gomme – sarà equipaggiata con pneumatici Michelin. Una comunione d’intenti, quella che caratterizzerà l’impegno del portacolori di BB Competition, che conterà sul coinvolgimento di Rally Dreamer TV. Ad affiancare Gianandrea Pisani nei sette appuntamenti in programma sarà Massimo Moriconi, copilota con il quale ha condiviso – nella passata stagione – la prima di una lunga serie di vittorie, valse la conquista del titolo tricolore.