Rally di Roma Capitale, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi presente alla cerimonia di partenza al Colosseo

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà presente alla cerimonia di partenza del Rally di Roma Capitale che si terrà nell'impareggiabile contesto del Colosseo venerdì 28 luglio alle ore 20:00.

L'evento è atteso con grande entusiasmo dagli appassionati di rally di tutto il mondo e rappresenta un momento significativo per il panorama sportivo nazionale e internazionale, reso possibile dalla fondamentale collaborazione con l'Ufficio Grandi Eventi e con l'Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale.

Accanto al Ministro Abodi, sarà infatti presente anche il padrone di casa Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, che accoglierà calorosamente i partecipanti e gli appassionati dello sport motoristico pronti a sfidarsi in questo elettrizzante appuntamento in programma dal 28 al 30 luglio come sesto round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Alla cerimonia di partenza saranno inoltre presenti svariati Assessori di Roma Capitale e Regione Lazio, in fase di conferma, che dimostrano l'importanza e l'impegno delle istituzioni locali nell'appoggiare un evento sportivo di tale rilevanza