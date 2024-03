Rally Il Ciocco, si attende grande spettacolo per l'apertura del campionato. Ci sarà l’esordio del Toyota Gazoo Racing Italy

I motivi legati al Rally Il Ciocco che nel fine settimana apre le danze del Campionato Italiano Assoluto Rally SPARCO 2024 sono tanti. Tra questi l’esordio del Toyota Gazoo Racing Italy e della nuova GR Yaris Rally2- A disporre della vettura che si propone di sfidare le moltissime Skoda Fabia e la Citroën tricolore di Andrea Crugnola sarà Giandomenico Basso, pilota che disporrà del nuovo esemplare equipaggiato con fornitura ufficiale Pirelli sulle undici prove speciali in programma, distribuite tra le giornate di venerdì e sabato, condivise con il copilota Lorenzo Granai.

“Abbiamo lavorato assieme alla squadra, sperimentando diverse soluzioni per trovare il miglior feeling possibile visto il poco tempo a disposizione - dice il quattro volte campione di Cavaso del Tomba- Non sarà certo un debutto semplice ma la GR Yaris Rally2 è bellissima ed all’interno del team si respira tanto entusiasmo. Particolari che, sono certo, ci permetteranno di crescere velocemente”.

Tobia Cavallini, Team Principal della squadra ribadisce: “siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto in così poco tempo, abbiamo cercato di fare il massimo per mettere Giandomenico e Lorenzo nella migliore condizione possibile. Sappiamo che c’è tantissima aspettativa riguardo il debutto del programma ufficiale e la GR Yaris Rally2 è una vettura straordinaria ma siamo altrettanto consapevoli che, su asfalto, contrariamente a quanto fatto sulla terra, c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Per questo ci tengo a ringraziare il TGR-WRT per il supporto che ci sta dando. Al Ciocco non saremo noi i favoriti ma la squadra è molto motivata, lavoreremo duro per cercare di essere competitivi”.